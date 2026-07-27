Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no primeiro turno no Rio de Janeiro
Levantamento mostra senador do PL com 32% e presidente com 30%; em eventual segundo turno, vantagem de Flávio também fica dentro da margem de erro
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A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na manhã desta segunda-feira (27), estima que no estado do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), considerando a margem de erro de três pontos percentuais.
Com forte presença do bolsonarismo no estado, o levantamento aponta Flávio numericamente à frente, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mas bem próximo dos 30% de Lula. Em uma simulação de segundo turno, o senador também tem vantagem numérica, mas novamente dentro da margem de erro.
A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07670/2026.
Flávio lidera numericamente no primeiro turno
O Rio de Janeiro é tido como o berço político do bolsonarismo. Pelo estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exerceu sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Seu primogênito, Flávio Bolsonaro (PL), foi deputado estadual e hoje é senador pelo Rio. Carlos Bolsonaro (PL) foi vereador da capital.
Mesmo assim, a pesquisa estimulada da Genial/Quaest para o primeiro turno aponta Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, mas a diferença de dois pontos percentuais não é suficiente para configurar vantagem estatística.
Primeiro turno:
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 30%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Indecisos: 13%
- Brancos, nulos e não vão votar: 15%
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Disputa apertada no segundo turno
A Quaest também simulou quatro cenários de segundo turno. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 38% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 35%. Como a diferença é de três pontos percentuais, os dois permanecem tecnicamente empatados.
Nos demais cenários, Lula venceria os adversários testados com vantagem superior à margem de erro. Veja:
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro: 38%
- Lula: 35%
- Indecisos: 8%
- Brancos, nulos e não vão votar: 19%
Lula x Romeu Zema
- Lula: 36%
- Romeu Zema: 22%
- Indecisos: 9%
- Branco/nulo/não vai votar: 33%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 36%
- Ronaldo Caiado: 22%
- Indecisos: 9%
- Branco/nulo/não vai votar: 33%
Lula x Renan Santos
- Lula: 35%
- Renan Santos: 19%
- Indecisos: 9%
- Branco/nulo/não vai votar: 37%
Rejeição dos candidatos
O levantamento também mediu a rejeição aos principais nomes testados. Lula aparece como o candidato com maior índice de rejeição entre os eleitores fluminenses (62%), seguido por Flávio Bolsonaro (54%), Romeu Zema (32%) e Ronaldo Caiado (27%).
A pesquisa também perguntou a percepção dos eleitores sobre a gestão do presidente Lula. A desaprovação supera a aprovação e quase metade dos entrevistados classifica o governo como negativo.
Aprovação do governo
- Aprova: 37%
- Desaprova: 57%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Avaliação do governo
- Negativa: 48%
- Regular: 26%
- Positiva: 25%
Quando perguntados se o presidente merece permanecer mais quatro anos no cargo, quase dois terços dos entrevistados responderam que não (64%).