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Política | Notícia

Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no primeiro turno no Rio de Janeiro

Levantamento mostra senador do PL com 32% e presidente com 30%; em eventual segundo turno, vantagem de Flávio também fica dentro da margem de erro

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 27/07/2026 às 10:23 | Atualizado em 27/07/2026 às 10:24
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Colagem de fotos do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert /Andressa Anholete

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A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na manhã desta segunda-feira (27), estima que no estado do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Com forte presença do bolsonarismo no estado, o levantamento aponta Flávio numericamente à frente, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mas bem próximo dos 30% de Lula. Em uma simulação de segundo turno, o senador também tem vantagem numérica, mas novamente dentro da margem de erro.

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07670/2026.

Flávio lidera numericamente no primeiro turno

O Rio de Janeiro é tido como o berço político do bolsonarismo. Pelo estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exerceu sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Seu primogênito, Flávio Bolsonaro (PL), foi deputado estadual e hoje é senador pelo Rio. Carlos Bolsonaro (PL) foi vereador da capital. 

Mesmo assim, a pesquisa estimulada da Genial/Quaest para o primeiro turno aponta Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, mas a diferença de dois pontos percentuais não é suficiente para configurar vantagem estatística.

Primeiro turno:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 30%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Indecisos: 13%
  • Brancos, nulos e não vão votar: 15%

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Disputa apertada no segundo turno

A Quaest também simulou quatro cenários de segundo turno. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 38% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 35%. Como a diferença é de três pontos percentuais, os dois permanecem tecnicamente empatados.

Nos demais cenários, Lula venceria os adversários testados com vantagem superior à margem de erro. Veja:

Flávio Bolsonaro x Lula

  • Flávio Bolsonaro: 38%
  • Lula: 35%
  • Indecisos: 8%
  • Brancos, nulos e não vão votar: 19%

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 36%
  • Romeu Zema: 22%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/nulo/não vai votar: 33%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 36%
  • Ronaldo Caiado: 22%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/nulo/não vai votar: 33%

Lula x Renan Santos

  • Lula: 35%
  • Renan Santos: 19%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/nulo/não vai votar: 37%

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu a rejeição aos principais nomes testados. Lula aparece como o candidato com maior índice de rejeição entre os eleitores fluminenses (62%), seguido por Flávio Bolsonaro (54%), Romeu Zema (32%) e Ronaldo Caiado (27%).

A pesquisa também perguntou a percepção dos eleitores sobre a gestão do presidente Lula. A desaprovação supera a aprovação e quase metade dos entrevistados classifica o governo como negativo.

Aprovação do governo

  • Aprova: 37%
  • Desaprova: 57%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Avaliação do governo

  • Negativa: 48%
  • Regular: 26%
  • Positiva: 25%

Quando perguntados se o presidente merece permanecer mais quatro anos no cargo, quase dois terços dos entrevistados responderam que não (64%).

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Cristiane Ribeiro

cribeiro@jc.com.br

Estagiária na redação do Jornal do Commercio. Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

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