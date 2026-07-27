Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no primeiro turno no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento mostra senador do PL com 32% e presidente com 30%; em eventual segundo turno, vantagem de Flávio também fica dentro da margem de erro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na manhã desta segunda-feira (27), estima que no estado do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Com forte presença do bolsonarismo no estado, o levantamento aponta Flávio numericamente à frente, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mas bem próximo dos 30% de Lula. Em uma simulação de segundo turno, o senador também tem vantagem numérica, mas novamente dentro da margem de erro.

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07670/2026.

Flávio lidera numericamente no primeiro turno

O Rio de Janeiro é tido como o berço político do bolsonarismo. Pelo estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exerceu sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Seu primogênito, Flávio Bolsonaro (PL), foi deputado estadual e hoje é senador pelo Rio. Carlos Bolsonaro (PL) foi vereador da capital.

Mesmo assim, a pesquisa estimulada da Genial/Quaest para o primeiro turno aponta Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, mas a diferença de dois pontos percentuais não é suficiente para configurar vantagem estatística.

Primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 30%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 13%

Brancos, nulos e não vão votar: 15%

Disputa apertada no segundo turno

A Quaest também simulou quatro cenários de segundo turno. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 38% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 35%. Como a diferença é de três pontos percentuais, os dois permanecem tecnicamente empatados.

Nos demais cenários, Lula venceria os adversários testados com vantagem superior à margem de erro. Veja:

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro: 38%

Lula: 35%

Indecisos: 8%

Brancos, nulos e não vão votar: 19%

Lula x Romeu Zema

Lula: 36%

Romeu Zema: 22%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 33%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 36%

Ronaldo Caiado: 22%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 33%



Lula x Renan Santos

Lula: 35%

Renan Santos: 19%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 37%

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu a rejeição aos principais nomes testados. Lula aparece como o candidato com maior índice de rejeição entre os eleitores fluminenses (62%), seguido por Flávio Bolsonaro (54%), Romeu Zema (32%) e Ronaldo Caiado (27%).

A pesquisa também perguntou a percepção dos eleitores sobre a gestão do presidente Lula. A desaprovação supera a aprovação e quase metade dos entrevistados classifica o governo como negativo.

Aprovação do governo

Aprova: 37%

Desaprova: 57%

Não sabe/não respondeu: 6%

Avaliação do governo

Negativa: 48%

Regular: 26%

Positiva: 25%

Quando perguntados se o presidente merece permanecer mais quatro anos no cargo, quase dois terços dos entrevistados responderam que não (64%).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp

