Política | Notícia

João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado; união marca aproximação de dois nomes em ascensão no PSB

Anúncio do noivado entre João Campos e Tabata Amaral envolve duas figuras em ascensão do PSB e repercute no cenário político nacional

Por JC Publicado em 29/11/2025 às 11:40 | Atualizado em 29/11/2025 às 12:04
João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado
João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado - Reprodução/Redes sociais

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) tornaram público, na manhã deste sábado (29), o anúncio do noivado.

A informação foi divulgada simultaneamente nas redes sociais dos dois. O gesto, embora de caráter pessoal, envolve figuras de destaque nacional e ocorre em um momento de intensa movimentação política dentro do partido.

Campos publicou uma foto ao lado da deputada acompanhada da mensagem: “Sim, com todo o meu coração! Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!”. A postagem recebeu milhares de interações em poucos minutos.

Início da relação

A relação entre os dois começou quando ambos atuavam na Câmara dos Deputados. João Campos cumpriu mandato entre 2019 e 2020, período em que Tabata Amaral iniciava sua trajetória no Congresso.

O convívio no Legislativo aproximou os dois, que seguiram em diálogo mesmo depois de Campos assumir a Prefeitura do Recife, em janeiro de 2021.

Tanto João Campos, reeleito no Recife, quanto Tabata, deputada de destaque em pautas de educação e inovação, são considerados quadros de projeção interna e externa dentro da legenda.

Apesar do caráter privado da decisão, o noivado envolve figuras públicas com agendas nacionais e poderá repercutir nos bastidores do partido, dada a influência política dos dois dentro e fora do PSB.

