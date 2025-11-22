fechar
No G20, Lula destaca transição energética e crescimento inclusivo

Na África do Sul, presidente também se reuniu com o chanceler da Alemanha que recentemente fez críticas à cidade de Belém, no Pará

Por Agência Brasil Publicado em 22/11/2025 às 18:00 | Atualizado em 22/11/2025 às 18:01
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na Cúpula de Líderes do G20
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na Cúpula de Líderes do G20 - Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (22), que o G20 – grupo das maiores economias do mundo – tem a responsabilidade de desenvolver um novo modelo de economia que priorize a transição energética e a resiliência climática. Lula discursou na sessão do G20 que tratou sobre a redução do risco de desastres, mudança do clima, transição energética justa e sistemas alimentares.

"Entramos agora numa nova etapa, que exigirá esforço simultâneo em duas frentes: acelerar as ações de enfrentamento da mudança clima e nos preparar para uma nova realidade climática. O G20 cumpre papel central em ambas", disse em Joanesburgo, na África do Sul, onde ocorre a Cúpula de Líderes do G20.

"O grupo responde por 77% das emissões globais. É do G20 que um novo modelo de economia deve emergir. O grupo é um ator-chave na elaboração de um mapa do caminho para afastar o mundo dos combustíveis fósseis", acrescentou Lula.

Lula lembrou que, sob a condução do Brasil, as nações estão concluindo as negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) no Brasil. Representantes da sociedade civil, entretanto, criticaram a falta de ambição para buscar as metas climáticas previstas no Acordo de Paris, que procura conter o aumento da temperatura do planeta em até 1,5ºC, como limite para que o mundo não entre em um ciclo grave de catástrofes ambientais.

Um dos principais pontos de frustração foi a ausência do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, os principais responsáveis pelas emissões dos gases que causam o aquecimento global. O governo brasileiro e, especialmente, o presidente Lula insistiram na aprovação de um texto que abordasse alguma proposta de cronograma de implementação dessa transição energética.

"A COP30 mostrou que o mundo precisa enfrentar esse debate. A semente dessa proposta foi plantada e irá frutificar mais cedo ou mais tarde. A mudança do clima não é uma simples questão de política ambiental. É, sobretudo, um desafio de planejamento econômico", destacou Lula aos líderes do G20.

Lula citou o documento Princípios Voluntários para Investir em Redução de Risco de Desastres, aprovado sob a liderança sul-africana do grupo, que enfatiza a necessidade de financiamento de longo prazo para prevenção e resposta a desastres.

"Sistemas de alerta precoce não bastam. O clima vai colocar à prova nossas pontes, rodovias, edifícios e linhas de transmissão, vai exigir formas mais eficientes de gerir a água, cultivar alimentos e produzir energia, vai obrigar milhares de pessoas e de negócios a buscarem áreas mais seguras para viver e empreender", lembrou o presidente brasileiro.

"Construir resiliência não é gasto, é investimento. Para cada dólar investido em adaptação, ganham-se quatro dólares em prejuízos evitados e outros benefícios sociais e econômicos", acrescentou.

Mas um mundo resiliente não se faz apenas com infraestrutura, argumentou Lula ao defender o combate à fome e a pobreza e a proteção social das populações. "Vai contra nosso sentido mais elementar de justiça permitir que as maiores vítimas da crise climática sejam aquelas que menos contribuíram para causá-la", disse.

Crescimento inclusivo

Mais cedo, Lula também discursou na primeira sessão da cúpula de líderes, sobre crescimento econômico sustentável e inclusivo. Ele defendeu a taxação de super-ricos e a troca de dívidas dos países mais pobres por investimentos em desenvolvimento e em ação climática consistente.

"Está na hora de declarar a desigualdade uma emergência global e redesenhar regras e instituições que sustentam assimetrias", disse ao defender a proposta da África do Sul de criação de um Painel Independente sobre Desigualdade, nos moldes do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, debate liderado pelo prêmio Nobel, o economista Joseph Stiglitz.

"Essa iniciativa será fundamental para recolocar nos trilhos a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sem financiamento a Agenda 2030 não passará de uma declaração de boas intenções", afirmou Lula.

O G20 é o principal órgão para cooperação econômica internacional, criado em 1999 após a crise financeira asiática. Em 2008, ele também se tornou uma instância política, com uma cúpula de chefes de Estado e de governo.

Em 2025, a África do Sul conduz os trabalhos do G20 sob o lema "Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade", com quatro prioridades: fortalecimento da resiliência e capacidade de resposta a desastres; sustentabilidade da dívida pública de países de baixa renda; financiamento para a transição energética justa; e minerais críticos como motores de desenvolvimento e crescimento econômico.

Agenda

Lula desembarcou em Joanesburgo nesta sexta-feira (21) e manteve reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, quando o parabenizou pela condução da presidência sul-africana do G20. Ramaphosa, por sua vez, saudou a realização da COP30 ressaltando, em especial, o forte componente de participação social.

"Ambos concordaram que os êxitos da COP30, em Belém, e da Cúpula do G20, em Joanesburgo, representam ativos essenciais para o fortalecimento do multilateralismo", diz comunicado do Palácio do Planalto.

Na esfera bilateral, Lula convidou o presidente Ramaphosa para uma visita de Estado ao Brasil no início de 2026, quando deverão promover, também, um seminário empresarial. "Os dois líderes reconheceram que a balança comercial não condiz com o tamanho das duas economias e avaliam a possibilidade de negociações para ampliação do acordo entre Mercosul e a União Aduaneira da África Austral", acrescenta.

O sul-africano ainda manifestou interesse em conhecer as políticas de inclusão social do Brasil e de promoção da segurança alimentar.

Neste domingo (23), Lula continua em Joanesburgo onde participa de mais uma sessão do G20 sobre minerais críticos, trabalho decente e inteligência artificial. À margem da cúpula, ainda está prevista reunião entre os líderes do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (Ibas). A iniciativa trilateral foi desenvolvida em 2003 no intuito de promover a cooperação entre os países do Sul Global.

Na sequência, Lula embarca para Maputo, capital de Moçambique, onde faz uma visita de trabalho na segunda-feira (24). A viagem se insere nas comemorações de 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A previsão é que Lula embarque de volta para o Brasil ainda na segunda-feira.

Após críticas a Belém, chanceler alemão fala em voltar ao Brasil

Ainda na cúpula, Lula se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã) neste sábado. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, onde participou da COP-30, o que causou repercussão no Brasil.

A nota sobre o encontro divulgada pelo Palácio do Planalto não chega a citar nenhum tipo de retratação ou pedido de desculpas por parte de Merz, mas destaca que a dupla propôs fortalecer "a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países" e "o multilateralismo e o papel da Organização Mundial do Comércio".

"Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil", destaca a nota. Merz também teria ressaltado o investimento de 1 bilhão de euros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) lançado na COP-30.

Ao fim do encontro, Lula reuniu os presentes, incluindo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para um cumprimento coletivo e disse: "Brasil e Alemanha: unidos para sempre".

Em suas redes sociais oficiais, Friedrich Merz publicou um vídeo com o encontro e escreveu: "Essa é a imagem que vou levar comigo de volta para a Alemanha: fortes parceiros e amigos. Dos passos de dança às especialidades locais da floresta, eu estou ansioso para minha próxima visita ao Brasil, presidente Lula".

