Após críticas a Belém, chanceler alemão se reúne com Lula e fala em voltar ao Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao fim do encontro, o presidente Lula reuniu os presentes para um cumprimento coletivo e disse: "Brasil e Alemanha: unidos para sempre"

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã) neste sábado, 22. O encontro ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos estão para participar de reunião do G20. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, onde participou da COP-30, o que causou repercussão no Brasil.

A nota sobre o encontro divulgada pelo Palácio do Planalto não chega a citar nenhum tipo de retratação ou pedido de desculpas por parte de Merz, mas destaca que a dupla propôs fortalecer “a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países” e “o multilateralismo e o papel da Organização Mundial do Comércio”.

“Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil”, destaca a nota.

Leia Também Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão

Merz também teria ressaltado o investimento de 1 bilhão de euros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) lançado na COP-30.

Ao fim do encontro, Lula reuniu os presentes, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para um cumprimento coletivo e disse: “Brasil e Alemanha: unidos para sempre”.

Em suas redes sociais oficiais, Friedrich Merz publicou um vídeo com o encontro e escreveu: “Essa é a imagem que vou levar comigo de volta para a Alemanha: fortes parceiros e amigos. Dos passos de dança às especialidades locais da floresta, eu estou ansioso para minha próxima visita ao Brasil, presidente Lula.”