Política | Notícia

Michelle diz que 'confia no senhor' em publicação, depois da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/11/2025 às 8:43
Ex-primeira-dama Michele e o marido, Jair Bolsonaro
Ex-primeira-dama Michele e o marido, Jair Bolsonaro - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que "confia no Senhor", em um publicação feita no Instagram após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No story, Michelle também transcreveu trechos do Salmo 121, da bíblia. "O senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", afirmou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

