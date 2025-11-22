fechar
Bolsonaro recebeu PF sem Michelle em casa e não ofereceu resistência à prisão; leia bastidores

Equipe da PF chegou por volta das 6h10 à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicou ordem de prisão preventiva expedida por Moraes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/11/2025 às 11:11
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi comunicada por uma equipe da Polícia Federal  (PF) por volta das 6h10 deste sábado (22). Ele foi levado para a Superintendência da PF em Brasília.

Os agentes foram à residência de Bolsonaro anunciar a ordem expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-presidente recebeu a equipe e não ofereceu resistência.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não estava em casa. Ela havia viajado para participar de um evento do PL no Ceará e foi avisada por telefone sobre a ação.

Em publicação em uma rede social, a deputada Rosana Valle (PL-SP) disse que estava com Michelle quando ela recebeu a notícia. "Hoje, às 6h, ao lado de Michelle Bolsonaro, recebi a notícia da prisão de Jair Bolsonaro enquanto estávamos em solo cearense. Viemos para mais um encontro de lideranças femininas do PL Mulher. Ele está bem, confirmou à Michelle. Essa covardia não nos abala. Michelle está voltando para Brasília", escreveu.

A ação policial foi planejada na sexta-feira (21) pela Diretoria de Inteligência Policial (DIP), após decisão proferida por Moraes.

Acolhendo a um pedido da Polícia Federal, que citou riscos à ordem pública pela convocação de uma vigília na porta do condomínio de Bolsonaro, o ministro determinou que a ordem de prisão fosse cumprida na manhã deste sábado sem uso de algemas e sem "exposição midiática". O cumprimento de prisões preventivas aos finais de semana pode ocorrer em casos de urgência.

A prisão preventiva de Bolsonaro já havia sido solicitada pela PF em julho deste ano, na investigação que apurava ações do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro para interferir no andamento da ação penal sobre a tentativa de golpe.

Na ocasião, porém, Moraes preferiu adotar uma solução intermediária e determinou a imposição de tornozeleira eletrônica. Depois, diante de descumprimentos de cautelares, Moraes decretou a prisão domiciliar.

