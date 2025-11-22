Aliados e opositores se manifestam sobre prisão preventiva de Jair Bolsonaro; confira repercussão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prisão preventiva do ex-presidente tem repercutido no mundo político. Decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (22), em Brasília, tem repercutido no mundo político. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

O líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) afirmou ao Estadão/Broadcast que prender Bolsonaro "é um ataque direto à democracia" e que o grupo resistirá. "Colocar Bolsonaro em regime fechado é desumano e injustos e se algo acontecer a Bolsonaro sob custódia, a responsabilidade será direta", disse.

Pelas redes sociais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou, pouco depois das 6:30, os versículos 1 a 8 do salmo 121: "O senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", escreveu. No texto, afirmou, ainda, que "confia no Senhor".

Fabio Wajngarten, que foi secretário-executivo do Ministério das Comunicações e chefe da Secretaria de Comunicação Social durante o governo Bolsonaro, destacou que a prisão terá efeitos na próxima eleição. "É INACREDITÁVEL. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. VERGONHOSO. 26 é logo ali", escreveu no X.

Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que o dia “vai ficar manchado na história do Brasil” e disse: “A justiça vai prevalecer. A pior sensação que a gente tem é ir para casa sentindo que você está pagando por algo que você não fez”.

Já o senador Hamilton Mourão (Republicanos), ex-vice-presidente de Bolsonaro, utilizou as redes sociais para destacar que "O Presidente Jair Bolsonaro não constitui uma ameaça a ordem pública e sua transferência para a PF mostra claramente que o arbítrio e a perseguição não tem fim".



O Presidente Jair Bolsonaro não constitui uma ameaça a ordem pública e sua transferência para a PF mostra claramente que o arbítrio e a perseguição não tem fim.



A deputada federal Carol de Toni (PL-SC) também criticou a prisão. "A prisão do Presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela 'justiça brasileira'. O maior líder que a direita já teve, homem que não cometeu crime algum, foi submetido a um processo absolutamente nulo, agora é levado a prisão! Lutaremos até o fim contra essa injustiça".

Seu colega de partido e líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal e pastor Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) tuitou que "Bolsonaro não roubou ninguém".

Além deles, o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) publicou: "Toda solidariedade a ele e à família. Passou da hora de uma reação contundente do Congresso para frear os abusos e ilegalidades feitos contra a oposição a Lula e ao PT!".

Opositores

Na oposição, a ex-deputada federal Manuela D'Ávila, que foi filiada ao PC do B, comemorou a prisão. de Jair Bolsonaro "Obrigada ao meu relógio biológico que me permitiu assistir ao vivo a prisão (ainda preventiva) de Bolsonaro. Espero estar acordada quando a prisão pela tentativa de golpe acontecer. Quem viveu o Brasil sob seu comando, Quem temeu viver no Brasil sob seu comando, Quem perdeu alguém no Brasil sob seu comando, Sabe o que celebramos. Eu celebro estar viva, com minha família, feliz e na luta.", escreveu.

A ex-ministra dos Direitos Humanos e deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) fez um post no qual diz que "a lei é para todos".

A viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, hoje vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, publicou: "Hoje um novo capítulo da história da democracia brasileira foi construído. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente via medida cautelar. O golpe, que sempre livrou a cara das elites brasileiras, é punido pela primeira vez exemplarmente".

Sua colega de partido, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) pontuou: "Jair Bolsonaro acaba de ser preso preventivamente e levado para a superintendência da Polícia Federal. Um bom dia desses hein?!".