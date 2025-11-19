fechar
Como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção de combate ao crime organizado

Texto-base do marco de combate ao crime organizado passou com 370 votos na Câmara e 110 contrários; proposta agora segue para o Senado

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 19/11/2025 às 9:05
Plen&aacute;rio da C&acirc;mara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Dez deputados federais de Pernambuco votaram a favor e quinze foram contrários ao PL Antifacção, aprovado na última terça-feira (18) no plenário da Câmara dos Deputados.

O projeto, que recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários, segue agora para apreciação do Senado. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP), após uma série de impasses que o levaram a produzir seis versões diferentes do relatório.

Batizado pela Casa como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o texto foi alvo de resistência do governo Lula, que se opôs à escolha do relator e à condução das discussões.

O projeto aumenta as penas para facções ultraviolentas, fixando reclusão de 20 a 40 anos e criando novos crimes, como “novo cangaço”, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques à infraestrutura essencial.

A progressão de regime fica mais rígida e poderá exigir 70%, 75%, 80% ou até 85% da pena, dependendo da gravidade e da reincidência, percentuais superiores aos aplicados hoje em crimes hediondos.

Além disso, chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, com foco em interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando interno.

Veja como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção:

Votaram SIM

  • André Ferreira (PL)
  • Clarissa Tércio (PP)
  • Coronel Meira (PL)
  • Eduardo da Fonte (PP)
  • Eriberto Medeiros (PSB)
  • Fernando Coelho (União Brasil)
  • Fernando Monteiro (Republicanos)
  • Fernando Rodolfo (PL)
  • Guilherme Uchoa (PSB)
  • Lula da Fonte (PP)
  • Mendonça Filho (União Brasil)
  • Ossesio Silva (Republicanos)
  • Pastor Eurico (PL)

Votaram NÃO

  • Augusto Coutinho (Republicanos)
  • Carlos Veras (PT)
  • Clodoaldo Magalhães (PV)
  • Felipe Carreras (PSB)
  • Iza Arruda (MDB)
  • Lucas Ramos (PSB)
  • Luciano Bivar (União Brasil)
  • Maria Arraes (Solidariedade)
  • Pedro Campos (PSB)
  • Renildo Calheiros (PCdoB)
  • Túlio Gadêlha (Rede)
  • Waldemar Oliveira (Avante)

