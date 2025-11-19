Como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção de combate ao crime organizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Texto-base do marco de combate ao crime organizado passou com 370 votos na Câmara e 110 contrários; proposta agora segue para o Senado

Dez deputados federais de Pernambuco votaram a favor e quinze foram contrários ao PL Antifacção, aprovado na última terça-feira (18) no plenário da Câmara dos Deputados.

O projeto, que recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários, segue agora para apreciação do Senado. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP), após uma série de impasses que o levaram a produzir seis versões diferentes do relatório.

Batizado pela Casa como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o texto foi alvo de resistência do governo Lula, que se opôs à escolha do relator e à condução das discussões.

O projeto aumenta as penas para facções ultraviolentas, fixando reclusão de 20 a 40 anos e criando novos crimes, como “novo cangaço”, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques à infraestrutura essencial.

A progressão de regime fica mais rígida e poderá exigir 70%, 75%, 80% ou até 85% da pena, dependendo da gravidade e da reincidência, percentuais superiores aos aplicados hoje em crimes hediondos.

Além disso, chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, com foco em interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando interno.

Veja como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção:

Votaram SIM

André Ferreira (PL)

Clarissa Tércio (PP)

Coronel Meira (PL)

Eduardo da Fonte (PP)

Eriberto Medeiros (PSB)

Fernando Coelho (União Brasil)

Fernando Monteiro (Republicanos)

Fernando Rodolfo (PL)

Guilherme Uchoa (PSB)

Lula da Fonte (PP)

Mendonça Filho (União Brasil)

Ossesio Silva (Republicanos)

Pastor Eurico (PL)

Votaram NÃO