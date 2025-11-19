Como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção de combate ao crime organizado
Texto-base do marco de combate ao crime organizado passou com 370 votos na Câmara e 110 contrários; proposta agora segue para o Senado
Dez deputados federais de Pernambuco votaram a favor e quinze foram contrários ao PL Antifacção, aprovado na última terça-feira (18) no plenário da Câmara dos Deputados.
O projeto, que recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários, segue agora para apreciação do Senado. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP), após uma série de impasses que o levaram a produzir seis versões diferentes do relatório.
Batizado pela Casa como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o texto foi alvo de resistência do governo Lula, que se opôs à escolha do relator e à condução das discussões.
O projeto aumenta as penas para facções ultraviolentas, fixando reclusão de 20 a 40 anos e criando novos crimes, como “novo cangaço”, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques à infraestrutura essencial.
A progressão de regime fica mais rígida e poderá exigir 70%, 75%, 80% ou até 85% da pena, dependendo da gravidade e da reincidência, percentuais superiores aos aplicados hoje em crimes hediondos.
Além disso, chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, com foco em interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando interno.
Veja como votaram os deputados pernambucanos no PL Antifacção:
Votaram SIM
- André Ferreira (PL)
- Clarissa Tércio (PP)
- Coronel Meira (PL)
- Eduardo da Fonte (PP)
- Eriberto Medeiros (PSB)
- Fernando Coelho (União Brasil)
- Fernando Monteiro (Republicanos)
- Fernando Rodolfo (PL)
- Guilherme Uchoa (PSB)
- Lula da Fonte (PP)
- Mendonça Filho (União Brasil)
- Ossesio Silva (Republicanos)
- Pastor Eurico (PL)
Votaram NÃO
- Augusto Coutinho (Republicanos)
- Carlos Veras (PT)
- Clodoaldo Magalhães (PV)
- Felipe Carreras (PSB)
- Iza Arruda (MDB)
- Lucas Ramos (PSB)
- Luciano Bivar (União Brasil)
- Maria Arraes (Solidariedade)
- Pedro Campos (PSB)
- Renildo Calheiros (PCdoB)
- Túlio Gadêlha (Rede)
- Waldemar Oliveira (Avante)