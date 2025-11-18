Projeto antifacção: Derrite endurece pena para crime ligado a garimpo ilegal em novo texto
Sexta versão do parecer foi divulgada nesta terça (18) e inclui agravante para crimes ligados a garimpo e novas regras de custódia.
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações do Estadão Conteúdo
O deputado Guilherme Derrite (PP-SP) divulgou, na noite desta terça-feira (18), a sexta versão de seu parecer sobre o projeto antifacção. O novo texto traz alterações em agravantes de crimes e nas regras para audiências de custódia.
A divulgação ocorreu enquanto a Câmara dos Deputados realizava a sessão para votar a proposta.
Uma das principais mudanças no artigo que trata de "crimes cometidos por membros de organização criminosa ultraviolenta" é a inclusão de uma nova hipótese para aumento de pena.
Segundo o texto, a punição será maior quando o "crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica com a extração ilegal de recursos minerais ou a exploração econômica não autorizada".
Custódia por vídeo e confisco de bens
Derrite também detalhou o regramento para a realização de audiências de custódia por videoconferência. O projeto prevê que todos os estabelecimentos prisionais deverão ter salas próprias para esse fim, "com disponibilização de mecanismos de videoconferência estáveis".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outro ajuste feito pelo relator envolve o "perdimento extraordinário de bens". A nova redação estabelece que o confisco poderá ser aplicado quando "restar clara a origem ilícita do bem, independente de condenação penal".
O texto também retira a necessidade de haver risco de dissipação do patrimônio para que a medida seja aplicada.