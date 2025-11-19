Carlos Neves é eleito presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco para o biênio 2026-2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O conselheiro Carlos Neves foi eleito, por aclamação, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) durante a sessão do Pleno desta quarta-feira (19). Ele assumirá a gestão no biênio 2026-2027. A mesa diretora será composta pelos conselheiros Marcos Loreto (vice-presidente), Dirceu Rodolfo (corregedor), Eduardo Porto (diretor da Escola de Contas) e Rodrigo Novaes (ouvidor). Os conselheiros Valdecir Pascoal e Ranilson Ramos presidirão, respectivamente, a Segunda e a Primeira Câmaras.

O presidente Valdecir Pascoal destacou a eleição de Carlos Neves e mencionou atributos técnicos e pessoais do novo dirigente. “É uma honra ver um amigo, com quem tenho tantas afinidades, chegar pela primeira vez ao posto mais alto do Tribunal de Contas de Pernambuco. Carlos Neves tem sólida formação acadêmica e experiência no sistema de controle externo brasileiro”, afirmou. Ele também ressaltou a capacidade de diálogo do conselheiro e sua atuação pautada pela defesa do contraditório.

Durante a sessão, Neves agradeceu a confiança dos colegas e citou sua trajetória na instituição. “Essa é uma instituição de referência no controle externo brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Com a ajuda dos meus colegas e de todos os servidores da Casa, espero contribuir com o aprimoramento da nossa atuação e, em última instância, com a melhoria da vida dos pernambucanos”, declarou.

Perfil

Natural do Recife, nascido em 1974, Carlos Neves é graduado pela Faculdade de Direito do Recife (1997) e mestre pela Faculdade de Direito de Lisboa (2006). Tomou posse como conselheiro do TCE-PE em 2019. No tribunal, foi ouvidor entre 2022 e 2023, período em que atuou na ampliação das ouvidorias municipais, que passaram de 86 para 132. Também exerceu a vice-presidência no biênio 2024-2025, quando coordenou a implantação do Sistema de Pós-Julgamento (SPJ) e do modelo de monitoramento das determinações do TCE-PE.

Entre as iniciativas implementadas durante sua vice-presidência está a geração automatizada, por meio do SPJ, da lista de gestores com contas julgadas irregulares enviada ao Tribunal Regional Eleitoral em anos de eleição.

Neves também integrou instâncias nacionais do sistema de Tribunais de Contas. No Instituto Rui Barbosa (IRB), presidiu o comitê de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação, acumulando experiência nas discussões sobre segurança da informação e uso de inteligência artificial no controle externo.

Na Atricon, coordenou a rede Infocontas (2022-2023) e atualmente ocupa a vice-presidência de Relações Jurídico-Institucionais, atuando junto aos tribunais superiores. Nesse papel, participou de articulações sobre a ADPF 982, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a competência dos Tribunais de Contas para o julgamento das contas de prefeitos ordenadores de despesa. Também integrou iniciativas voltadas à criação da Rede de Consenso dos Tribunais de Contas e à estruturação das carreiras das procuradorias jurídicas dos TCs.

Antes de ingressar no TCE-PE, Neves atuou na advocacia. Foi conselheiro federal da OAB-PE, membro do conselho consultivo da Escola Nacional da Advocacia e diretor-geral da Escola Superior da Advocacia em Pernambuco (ESA-PE).