Pernambuco | Notícia

Jornalistas do SJCC recebem prêmio do TCE-PE por reportagem sobre desigualdade nas favelas pernambucanas

Laís Nascimento e Leandro Lopes venceram o 3º lugar na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso do 2º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 13:24
Jornalistas La&iacute;s Nascimento e Leandro Lopes, do SJCC, ladeados por Carlos Neves, Joana Sampaio e Valdecir Pascoal, do TCE-PE
Jornalistas Laís Nascimento e Leandro Lopes, do SJCC, ladeados por Carlos Neves, Joana Sampaio e Valdecir Pascoal, do TCE-PE - TCE-PE/DIVULGAÇÃO

Os jornalistas Laís Nascimento e Leandro Lopes, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), foram premiados com o 3º lugar na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso da 2ª edição do Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

A cerimônia de entrega ocorreu nesta quinta-feira (24), na sede do TCE, localizada na Rua da Aurora, no Centro do Recife.

A reportagem premiada, intitulada "Vida na Favela: cenário é desigual em Pernambuco e infraestrutura pior que média nacional", foi publicada no Jornal do Commercio em dezembro de 2024.

O trabalho revela como as favelas e comunidades urbanas do Estado ainda refletem a carência de políticas habitacionais eficazes para populações em situação de vulnerabilidade.

Prêmio

O Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio reconhece produções jornalísticas que contribuam para o fortalecimento do controle social, da cidadania e da gestão pública em Pernambuco.

Nesta edição, 42 reportagens foram inscritas, publicadas entre outubro de 2024 e setembro de 2025 em veículos de rádio, TV, impresso e plataformas digitais.

Comissão

A comissão julgadora foi composta por Luiz Felipe Campos e Karla Almeida (TCE-PE), Juliano Domingues (Unicap), Paula Reis (UFPE) e Mariana Leite (Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco). Entre os critérios de avaliação estiveram qualidade das fontes, profundidade da apuração, criatividade e inovação na abordagem.

