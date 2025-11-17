João Campos rebate discurso de Raquel Lyra e diz que governadora não herdou Estado "caótico"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à CBN, prefeito do Recife afirmou que Pernambuco tinha situação fiscal equilibrada e defendeu legado das gestões do PSB no Governo

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou, em entrevista à CBN Recife, nesta segunda-feira (17), que a governadora Raquel Lyra (PSD) não recebeu Pernambuco em situação de "caos", em caminho contrário a um dos principais discursos de Raquel desde a eleição de 2022.

Ao comentar uma eventual disputa pelo Governo do Estado contra a governadora Raquel Lyra, João enfatizou que não fará da crítica pessoal uma bandeira, mas insistiu que o Estado não estava quebrado quando Raquel assumiu.

"Eu não perco o meu tempo falando mal das pessoas. Eu gosto de brigar contra problema. Mas (Raquel) não encontrou o Estado em caos, encontrou uma situação financeira equilibrada", disse.

Defesa do legado do PSB e resposta a Raquel Lyra

Questionado sobre o motivo de o PSB não ter conseguido chegar ao segundo turno em 2022 e se o Estado viveu de fato uma "mudança" desde então, João Campos destacou que cabe à população avaliar.

"Cabe aqui fazer mais perguntas. A segurança de Pernambuco, há uma grande transformação? Reforma dos hospitais, teto da Restauração, há reforma estrutural da saúde? Infraestrutura, as escolas de Pernambuco. Então, há uma grande diferença? Há uma melhora significativa? Tem coisas que andaram para frente, outras para trás? As pessoas têm que ver isso", questionou.

O prefeito, porém, fez um resgate de entregas das gestões do seu pai, Eduardo Campos, à frente do Governo do Estado. Apesar de não citar entregas dos dois mandatos do também pessebista Paulo Câmara, João reforçou que o PSB deixou bases estruturais importantes no Estado.

"Ele (Eduardo) criou a maior rede de ensino integral do país. Todas as UPAs 24 horas que você conhece foram construídas por Eduardo Campos, mais de 20 na Região Metropolitana. [...] Mais de 150 empresas só em Suape. Era uma força política e de gestão que trazia resultado", disse.

