Paulo Frateschi, ex-deputado do PT, morre esfaqueado pelo próprio filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro

Clique aqui e escute a matéria

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho na manhã desta quinta-feira (6), de acordo com a Polícia Militar de São Paulo. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas, em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela assessoria do partido.

Conforme a PM, equipes foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa, zona oeste da capital.

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.

Segundo a PM, no local, o filho, em surto, teria agredido o próprio pai com golpes de arma branca, atingindo-o na região da cabeça e do braço. A mãe tentou intervir e também sofreu ferimentos leves. O autor do crime foi contido e conduzido ao 91º DP para providências legais.



