Paulo Frateschi, ex-deputado do PT, morre esfaqueado pelo próprio filho

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro

Por Agência Estado Publicado em 06/11/2025 às 17:27
Paulo Frateschi morreu ap&oacute;s ser esfaqueado pelo pr&oacute;prio filho
Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho - REPRODUÇÃO

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho na manhã desta quinta-feira (6), de acordo com a Polícia Militar de São Paulo. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas, em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela assessoria do partido.

Conforme a PM, equipes foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa, zona oeste da capital.

Segundo a PM, no local, o filho, em surto, teria agredido o próprio pai com golpes de arma branca, atingindo-o na região da cabeça e do braço. A mãe tentou intervir e também sofreu ferimentos leves. O autor do crime foi contido e conduzido ao 91º DP para providências legais.

 

