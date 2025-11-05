fechar
Política | Notícia

Gleisi Hoffmann: governo é 'terminantemente contra' equiparar facções criminosas com terrorismo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/11/2025 às 18:41
Gleisi Hoffmann &eacute; ministra-chefe da Secretaria de Rela&ccedil;&otilde;es Institucionais da presid&ecirc;ncia da Rep&uacute;blica
Gleisi Hoffmann é ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da presidência da República - Divulgação

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira (5) que o governo é "terminantemente contra" equiparar as facções criminosas brasileiras a organizações terroristas, como vem defendendo a oposição à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Gleisi, essa equiparação abriria margem para que outros países atacassem o Brasil.

"O governo é terminantemente contra, nós somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso País", disse a ministra.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Ainda de acordo com a ministra, o governo não concorda com essa equiparação já que o Brasil conta com uma legislação de combate às organizações criminosas.

"Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções. E temos a PEC da Segurança, que está dormitando há quase seis meses e a Câmara não deu encaminhamento. Espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível e possamos fazer ações integradas", declarou.

 

 
 

