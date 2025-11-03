Datafolha: Aprovação de Cláudio Castro sobe 9 pontos após operação contra Comanda Vermelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o instituto, 40% dos entrevistados na capital e região metropolitana classificam o governo como ótimo ou bom. Antes, eram 31%



A aprovação da gestão do governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) alcançou o maior patamar desde 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º. Apesar da alta na aprovação, a taxa de rejeição também é a maior da série histórica.

Segundo o instituto, 40% dos entrevistados na capital e região metropolitana classificam o governo como ótimo ou bom. Já 34% avaliam a administração de Castro como ruim ou péssima, e 23% a consideram regular. Na edição anterior da pesquisa, de setembro de 2022, 31% aprovavam a gestão, 25% a reprovavam e 37% a avaliavam como regular.

O levantamento foi feito dias após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Com 121 mortos, ela é considerada a mais letal do Estado e reacendeu o debate sobre a política de segurança no Rio.

Na capital, a aprovação do governo de Castro cai para 30%, considerando margem de erro de cinco pontos percentuais, e sobe para 51% nas demais cidades do entorno - com margem de erro de seis pontos. A desaprovação chega a 39% entre os moradores da capital e a 28% na região metropolitana.

O índice é maior entre os homens (49%) do que entre as mulheres (32%), e sobe para 67% entre pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições. Para essas informações, a margem de erro é de seis pontos percentuais para mais ou para menos.

Já entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cai para 17%, com margem de erro de sete pontos percentuais. O governo é considerado ruim ou péssimo para 61% dos eleitores do petista, e para 12% dos que votaram em Bolsonaro.

O Datafolha também avaliou a percepção dos entrevistados sobre o desempenho do governo estadual na área da segurança pública. Para 37%, a atuação é ótima ou boa; 25% a consideram regular; e outros 37% ruim ou péssima. Já quanto à própria operação policial, 48% disseram que a ação foi "muito bem executada", enquanto 21% avaliaram que houve falhas e 24% consideraram que ela foi mal conduzida.

Além disso, 57% afirmaram concordar com a declaração de Castro de que a operação foi um sucesso, e 39% disseram discordar totalmente.

A pesquisa ouviu 626 moradores da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana com 16 anos ou mais, por telefone, nos dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro para o total da amostra é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.