fechar
Política | Notícia

Motta defende voto distrital misto para 'evitar eleição de representantes do crime organizado'

Presidente da Câmara afirmou que é "plenamente possível" discutir voto distrital e outras mudanças no sistema eleitoral para as eleições de 2030

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/10/2025 às 11:43
O presidente da C&acirc;mara, Hugo Motta
O presidente da Câmara, Hugo Motta - Foto: Wilton Junior/Estadão

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa vai enfrentar a discussão da mudança do sistema eleitoral para 2030 e defendeu o voto distrital misto como ferramenta de combate à eleição de representantes do crime organizado na política. As declarações ocorreram nesta sexta-feira (31) à GloboNews.

"Essa é uma pauta que eu irei colocar na ordem do dia a partir de agora. Esperei passar a data que daria o princípio da anualidade para a eleição de 2026, justamente para dizer que nós não queremos mudar esse sistema para a próxima eleição. Nós já vimos que isso não dá certo no Parlamento. Nenhum parlamentar gosta de mudar o sistema eleitoral pelo qual ele se elegeu", declarou.

Motta continuou: "Mas eu penso que é plenamente possível, para as eleições de 2030, nós estudarmos a mudança do sistema eleitoral. Por quê? Porque se não nós vamos ter parlamentares sendo eleitos pelo crime organizado".

De acordo com o presidente da Câmara, parlamentares têm defendido o modelo do voto distrital misto para as eleições proporcionais. Nesse formato, haveria um sistema híbrido que levaria em conta uma divisão geográfica de distritos, e cada distrito teria os seus candidatos para disputar o Legislativo.

"Para evitar essa entrada mais forte do crime organizado na política, e consequentemente nos Poderes de decisão do País, nós precisamos discutir essa mudança no sistema eleitoral. E o que está se desenhando entre os principais partidos da Casa, entre muitos parlamentares que nós temos conversado, com a própria sociedade civil organizada, é podermos avançar para um sistema eleitoral que traga o voto distrital misto", disse.

"Que a gente tenha condições de poder fazer a divisão de distritos, termos também o voto em lista e com isso podermos ter a política sendo preservada desse financiamento proveniente de atividades ilícitas, como hoje é o crime organizado", acrescentou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

'RH' do Comando Vermelho: quem eram os chefes do tráfico alvos de megaoperação no Rio
CRIME ORGANIZADO

'RH' do Comando Vermelho: quem eram os chefes do tráfico alvos de megaoperação no Rio
Governadores anunciam "Consórcio da Paz" em resposta à crise no Rio e criticam PEC do governo federal
CRIME ORGANIZADO

Governadores anunciam "Consórcio da Paz" em resposta à crise no Rio e criticam PEC do governo federal

Compartilhe

Tags