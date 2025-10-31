Motta defende voto distrital misto para 'evitar eleição de representantes do crime organizado'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente da Câmara afirmou que é "plenamente possível" discutir voto distrital e outras mudanças no sistema eleitoral para as eleições de 2030

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa vai enfrentar a discussão da mudança do sistema eleitoral para 2030 e defendeu o voto distrital misto como ferramenta de combate à eleição de representantes do crime organizado na política. As declarações ocorreram nesta sexta-feira (31) à GloboNews.

"Essa é uma pauta que eu irei colocar na ordem do dia a partir de agora. Esperei passar a data que daria o princípio da anualidade para a eleição de 2026, justamente para dizer que nós não queremos mudar esse sistema para a próxima eleição. Nós já vimos que isso não dá certo no Parlamento. Nenhum parlamentar gosta de mudar o sistema eleitoral pelo qual ele se elegeu", declarou.

Motta continuou: "Mas eu penso que é plenamente possível, para as eleições de 2030, nós estudarmos a mudança do sistema eleitoral. Por quê? Porque se não nós vamos ter parlamentares sendo eleitos pelo crime organizado".

De acordo com o presidente da Câmara, parlamentares têm defendido o modelo do voto distrital misto para as eleições proporcionais. Nesse formato, haveria um sistema híbrido que levaria em conta uma divisão geográfica de distritos, e cada distrito teria os seus candidatos para disputar o Legislativo.

"Para evitar essa entrada mais forte do crime organizado na política, e consequentemente nos Poderes de decisão do País, nós precisamos discutir essa mudança no sistema eleitoral. E o que está se desenhando entre os principais partidos da Casa, entre muitos parlamentares que nós temos conversado, com a própria sociedade civil organizada, é podermos avançar para um sistema eleitoral que traga o voto distrital misto", disse.

"Que a gente tenha condições de poder fazer a divisão de distritos, termos também o voto em lista e com isso podermos ter a política sendo preservada desse financiamento proveniente de atividades ilícitas, como hoje é o crime organizado", acrescentou.



