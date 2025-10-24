fechar
Política | Notícia

Moraes autoriza Mauro Cid a participar de aniversário da avó de 90 anos

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado pelo STF a dois anos de prisão em regime aberto, por cinco crimes relacionados à trama golpista

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/10/2025 às 21:39
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro - GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira, 24, a ida do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, a confraternização em celebração ao aniversário de 90 anos de sua avó materna.

Cid foi condenado pelo Supremo a dois anos de prisão em regime aberto, por cinco crimes relacionados à trama golpista. Com a autorização, ele poderá sair no dia 1º de novembro para comparecer ao evento, que ocorrerá a partir das 18h, no Condomínio Solar de Athenas, em Sobradinho (DF).

"Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas", afirmou Moraes na decisão.

Além de autorizar a saída, o ministro solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal o monitoramento detalhado da tornozeleira eletrônica de Cid durante o período da confraternização.

Ao apresentar o pedido, a defesa de Cid alegou que a solicitação tinha caráter humanitário e excepcional, sustentando que o ex-ajudante de ordens já teria cumprido integralmente a pena de dois anos, embora ainda esteja sujeito a medidas cautelares.

Em setembro, a defesa de Cid havia solicitado a extinção da pena, mas o pedido não foi atendido por Moraes.

