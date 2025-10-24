Assembleia de Deus de Madureira declara apoio a Jorge Messias para o STF: 'Homem de fé'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O advogado-geral da União é cotado para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

A Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira (Conamad) declarou nesta sexta-feira (24) apoio ao advogado-geral da União, Jorge Messias, cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga do ministro aposentado Luis Roberto Barroso.

O apoio foi anunciado após o encontro dos líderes religiosos da Conamad com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrido na última semana no Palácio do Planalto. Participaram do encontro o bispo Samuel Ferreira, presidente da Conamad, e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), e Messias.

"A Conamad manifesta publicamente seu reconhecimento à trajetória do ministro Jorge Messias, homem de fé, jurista exemplar e servidor comprometido com os mais elevados valores da vida pública", escreveu o bispo Samuel em nota com a Conamad.

O post acrescenta que a caminhada de Messias é inspiradora: "Sua trajetória inspira respeito por unir técnica e espiritualidade, razão e sensibilidade, prudência e coragem - virtudes raras em tempos de tanta divisão".

"Sua eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal representa não apenas o coroamento de uma carreira pautada pela competência e integridade moral, mas também um gesto simbólico de apreço àqueles que conciliam fé e serviço à Nação", completou.

"A história do ministro Messias é um testemunho de que o saber jurídico pode caminhar lado a lado com a fé cristã, e de que o serviço público é vocação, não privilégio; missão, não palco de vaidades", finalizou.

A Assembleia de Deus Madureira é a segunda maior denominação das Assembleias de Deus no Brasil, ficando atrás apenas da de Belém, liderada pelo pastor José Wellington.

Messias está entre os nomes cotados para assumir a vaga de Barroso, que deixou o cargo no Supremo Tribunal Federal aos 67 anos, uma aposentadoria antecipada, já que a aposentadoria compulsória seria aos 75 anos.