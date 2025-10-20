Em meio ao tarifaço, João Campos sai em defesa do Polo de Confecções em diálogo com Alckmin

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em conversa com Alckmin, o prefeito do Recife reforçou que a medida prejudicaria as confecções de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, entrou no debate sobre as políticas comerciais do governo federal e articulou diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em defesa do Polo de Confecções de Pernambuco.

A conversa, divulgada pelo prefeito nesta segunda-feira (20), teve como foco a ameaça de um aumento na tarifa de importação do poliéster.

O "tarifaço" em questão é diferente daquele imposto pelos EUA, sendo uma medida interna do governo brasileiro que está em estudo.

"Acabo de conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin [...] para pedir que não seja levada adiante a possibilidade de aumento da tarifa de importação do poliéster, o que afetaria a competitividade do Polo de Confecções pernambucano", publicou João Campos.

Impacto no Agreste

Em seu apelo a Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), o prefeito do Recife destacou o impacto negativo que a medida teria sobre as cidades do Agreste.

"Reforcei que essa medida preocupa profundamente as empresas do segmento, em especial Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, cujo dinamismo econômico depende diretamente desses insumos", afirmou.

Segundo Campos, um aumento na tarifa do poliéster agora iria encarecer a matéria-prima, pressionar os custos de milhares de pequenas e médias confecções e, consequentemente, colocar empregos em risco em toda a região.

