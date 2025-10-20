fechar
Política | Notícia

Em meio ao tarifaço, João Campos sai em defesa do Polo de Confecções em diálogo com Alckmin

Em conversa com Alckmin, o prefeito do Recife reforçou que a medida prejudicaria as confecções de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe

Por Túlio Feitosa Publicado em 20/10/2025 às 22:06
Prefeito do Recife, João Campos (PSB), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)
Prefeito do Recife, João Campos (PSB), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - CADU GOMES/VPR

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, entrou no debate sobre as políticas comerciais do governo federal e articulou diretamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em defesa do Polo de Confecções de Pernambuco.

A conversa, divulgada pelo prefeito nesta segunda-feira (20), teve como foco a ameaça de um aumento na tarifa de importação do poliéster.

O "tarifaço" em questão é diferente daquele imposto pelos EUA, sendo uma medida interna do governo brasileiro que está em estudo.

"Acabo de conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin [...] para pedir que não seja levada adiante a possibilidade de aumento da tarifa de importação do poliéster, o que afetaria a competitividade do Polo de Confecções pernambucano", publicou João Campos.

Impacto no Agreste

Em seu apelo a Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), o prefeito do Recife destacou o impacto negativo que a medida teria sobre as cidades do Agreste.

"Reforcei que essa medida preocupa profundamente as empresas do segmento, em especial Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, cujo dinamismo econômico depende diretamente desses insumos", afirmou.

Segundo Campos, um aumento na tarifa do poliéster agora iria encarecer a matéria-prima, pressionar os custos de milhares de pequenas e médias confecções e, consequentemente, colocar empregos em risco em toda a região.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Antes de Brasília, nada se move: o impasse político de João e Raquel
Cena Política

Antes de Brasília, nada se move: o impasse político de João e Raquel
Eleições 2026: João Campos pode não enfrentar Raquel Lyra no próximo ano, diz cientista político
Eleições 2026

Eleições 2026: João Campos pode não enfrentar Raquel Lyra no próximo ano, diz cientista político

Compartilhe

Tags