Jarbas Vasconcelos recebe homenagem pelos 25 anos do Porto Digital: "um visionário"

Em uma noite de reconhecimento, o ex-senador e ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, foi homenageado pelo Porto Digital em comemoração aos 25 anos de um dos principais polos tecnológicos e de inovação da América Latina. O evento foi realizado nesta quarta-feira (15), em uma casa de recepções no Recife Antigo, inserido na programação do REC’n’Play 2025, e contou com a presença de políticos, ex-secretários, empresários e amigos, que ressaltaram a importância da instalação do complexo de tecnologia, no ano de 2000, para a economia e desenvolvimento do estado.

"Hoje, por uma questão de absoluta justiça histórica, a gente faz essa homenagem ao ex-governador Jarbas Vasconcelos que teve, na verdade, uma visão de futuro, e enxergou em Pernambuco, dentro do cenário mundial, como um polo tecnológico e tendo como desenvolvimento da nossa nossa economia, a atividade criativa, a economia criativa, a inovação... E hoje nós estamos realmente inseridos no cenário global como um dos principais ecossistemas de tecnologia e inovação do mundo. Isso foi possível graças a um gestor que, lá atrás, idealizou tudo isso, reuniu pessoas boas, pessoas que pensaram à frente do tempo e que enxergaram a potencialidade desse complexo que está totalmente consolidado", destacou a governadora em exercício, Priscila Krause (PSD).

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, prestigiou evento em homenagem a Jarbas Vasconcelos pelos 25 anos do Porto Digital - Williams Aguiar / divulgação

O senador Fernando Dueire (MDB), que fez parte da gestão de Jarbas Vasconcelos no período que o Porto Digital foi idealizado e implementado, enalteceu a capacidade do ex-governador de enxergar futuro no investimento realizado há mais de duas décadas. "Naquele momento, há 25 anos, ele tinha certeza que o investimento na área de tecnologia era extremamente necessário, e sabia que o Estado precisava se fazer presente, pois valeria a pena lá na frente. E, mais uma vez, ele foi visionário e acertou. Hoje o Porto Digital é esse ecossistema reconhecido no País inteiro. Jarbas deixou esse legado fabuloso e o que o Porto Digital fez hoje, trazendo a memória, inclusive, com Silvio Meira, com Cláudio Marinho, com Pierre Lucena e com tantos ex-secretários dele que estavam aqui presentes para esse momento tão bonito de reconhecimento, foi uma coisa sublime de gratidão. Jarbas merecia isso e teve esse reconhecimento em vida", elogiou.

O deputado estadual Jarbas Filho (MDB) enumerou o legado deixado pelo seu pai também em outras áreas do estado. "A ideia do Porto Digital, quando foi criada, era para que fosse dentro da Universidade Federal de Pernambuco, mas meu pai bateu o pé e disse que seria no Bairro do Recife, pois ele queria revitalizar a localidade, que estava degradada. Ele conseguiu e hoje o Porto Digital é responsável por mais de 20 mil empregos diretos, além dos empregos indiretos que temos nos bares e restaurantes ao redor, dos comércios e escritórios... Então, a economia está girando. Sem falar no legado que ele deixou na cultura, com a criação da Fenearte, na Educação, com as Escolas em Tempo Integral, construção de estradas, investimento na questão hídrica, no aeroporto, entre tantos outros", mencionou.

Deputado estadual Jarbas Filho, ex-governador Jarbas Vasconcelos e o senador Fernando Dueire - Williams Aguiar / divulgação

O ex-secretário de Ciência e Tecnologia na gestão de Jarbas, e cofundador do Porto Digital, Cláudio Marinho, se emocionou ao falar sobre a potência que se tornou o parque tecnológico. "Atualmente, o Porto Digital já tem mais empregos do que toda aquela importante indústria portuária de Pernambuco, que é Suape. Cada colaborador das muitas empresas que aqui estão instaladas arrecada para a Prefeitura do Recife mais de seis vezes o que a média dos que contribuem com ISS para Prefeitura, mesmo com o município concedendo uma redução de cinco pontos percentuais, para 2% do ISS, o Porto Digital ainda contribui mais e hoje já é o terceiro maior arrecadador de ISS da Prefeitura do Recife, atrás somente do polo médico de Pernambuco da indústria de construção civil", destacou.

Por fim, Cláudio Marinho recitou versos em homenagem a trajetória de Jarbas Vasconcelos. "Jarbas é a voz do oprimido, é meu canto, é meu grito, é palavra de fé. Sempre ao lado da gente, não cala, não mente, ele é o que é. É pra já, é pra já... Está na cara que Jarbas vai ganhar. É pra já, 1985".

Potencial de mais crescimento

Atualmente, o Porto Digital reúne 475 empresas e mais de 21 mil colaboradores, movimentando um faturamento anual de R$ 6,2 bilhões.

Com a consolidação do complexo, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, enxerga um futuro ainda mais promissor. "Atualmente somos mais de 21 mil pessoas trabalhando aqui, mas a gente espera ter de 50 a 60 mil pessoas daqui a 20 anos, pois é o grande setor de serviço avançado no Recife, e é para onde a cidade precisa crescer, pois Pernambuco tem essa vocação em tecnologia... E, de alguma forma, liderada aqui pelo Porto Digital, podemos indicar esse caminho. A gente sabe que essa locomotiva que é o Porto Digital tem muita estrada pela frente ainda", apontou.

Em 2024, foi firmado o maior contrato de gestão da história do parque, no valor de R$ 44,5 milhões. Entre as ações conjuntas com o governo do Estado, destacam-se a expansão internacional com o Porto Digital Europa (em Aveiro, Portugal), o novo Armazém da Criatividade em Caruaru, o Programa Ponte Tech e o futuro Porto Digital Petrolina, que ampliará a interiorização do ecossistema. "A gestão da governadora Raquel Lyra tem como princípio a interiorização, a democratização do conhecimento tecnológico e cada vez mais promover a internacionalização do Porto Digital", pontuou Priscila Krause.