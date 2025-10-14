fechar
Política | Notícia

Em retaliação, Lula demite indicados do Centrão e corta emendas

A ação é coordenada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que confirmou a retirada, pelo governo, dos indicados políticos

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 20:05
Presidente Lula age em retalia&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s derrota no Congresso
Presidente Lula age em retaliação após derrota no Congresso - RICARDO STUCKERT/PR

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Estadão Conteúdo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou um movimento de retaliação e reestruturação de sua base política após a derrota sofrida na Câmara dos Deputados na semana passada, que resultou na não apreciação e consequente perda de validade da Medida Provisória (MP) 1303. Por ordem direta do presidente, ocupantes de cargos indicados por deputados que votaram contra o Palácio do Planalto começaram a ser exonerados.

A ação é coordenada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que afirmou ao Estadão que o governo está "tirando dos cargos os indicados por deputados que votaram contra a Medida Provisória 1303 porque precisamos reorganizar nossa base". "Quem votou contra optou por sair do governo", completou a ministra.

As demissões atingem indicados de partidos do Centrão, como PP, União Brasil, PSD, MDB e PL, em postos de comando em estatais e bancos como Caixa Econômica Federal, Correios e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além de superintendências regionais do Ministério da Agricultura e do Dnit.

A Derrota da MP 1303
A MP 1303, considerada fundamental pela equipe econômica para fechar as contas do governo, propunha alternativas para evitar um aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida, que taxava bancos, bets e ativos financeiros como LCIs e LCAs, foi retirada de pauta por um placar de 251 votos contrários a 193 favoráveis ao governo.

A aliança entre o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Centrão foi decisiva para o revés, fazendo a MP perder a validade.

A mensagem do Planalto

Gleisi Hoffmann negou que a medida seja uma "simples retaliação", mas sim uma forma de redefinir o apoio. "Queremos saber com quem podemos contar, quem realmente está com o governo, e isso vale para todos", disse ela, ressaltando que "o corte não é partidário, mas diz respeito ao comportamento do parlamentar que integra a base do governo nas votações".

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), admitiu que Gleisi foi orientada a "passar a faca" nos indicados dos parlamentares de oposição. "Será uma nova fase. Não é razoável o que aconteceu na votação da Medida Provisória 1303 e nunca é tarde para se tomar decisões", argumentou Guimarães.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma das primeiras baixas foi a superintendente do Iphan no Maranhão, Lena Brandão Fernandes, irmã do líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (MA), que votou contra a MP. No núcleo da Caixa, foi demitido José Trabulo Júnior, consultor do presidente Carlos Vieira e aliado do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, indicado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), continua no cargo. Lira, ex-comandante da Câmara, se ausentou do plenário e não votou no dia da análise da MP 1303.

Centrão e 2026

As demissões ocorrem em meio aos movimentos do Centrão (União Brasil e PP) para construir uma candidatura de oposição a Lula em 2026. O nome preferido pelo grupo é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, nos bastidores, atuou para derrotar o governo na votação da MP 1303, batizada pela oposição de “MP Taxa Tudo”.

Apesar das pressões, os ministros Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte), que são deputados licenciados e pré-candidatos ao Senado em 2026, decidiram permanecer no governo. Por isso, foram destituídos de suas funções partidárias pelo União Brasil e pelo PP, respectivamente.

O governo, no entanto, não deve mexer nos apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), como o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e Frederico de Siqueira Filho, no Ministério das Comunicações. O Planalto conta com o apoio de Alcolumbre para aprovar projetos importantes no Senado, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, vista como carro-chefe da campanha de reeleição de Lula.

CORTE DE EMENDAS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) que irá despachar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre medidas fiscais quando ele voltar ao Brasil.

O petista havia sinalizado uma reunião para esta quarta-feira (15) com ministros para discutir alternativas a medida provisória que aumentava impostos sobre bets, papéis isentos do agro e o outros. A medida perdeu a validade ao não ser votada pelo Congresso.

O ministro disse que o montante a ser cortado de emendas parlamentares depende do cenário e da decisão de Lula, mas afirmou que pode ser até maior que R$ 7 bilhões.

 
 
 
 

Leia também

Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF
GOVERNADOR DE SP

Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF
Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

Compartilhe

Tags