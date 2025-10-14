Avanço de projeto da anistia tem 'zero chance' nesta semana, dizem líderes na Câmara
Impasse trava a apresentação do relatório de Paulinho da Força; deputados citam perda de fôlego da pauta e a falta de um acordo sobre o texto final
O avanço do projeto de anistia na Câmara dos Deputados está paralisado. Líderes de bancadas do Centrão e até mesmo da base do governo afirmam que há "zero chance" de a proposta ser pautada ou ter qualquer avanço nesta semana. A avaliação contraria a expectativa do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que previa apresentar seu parecer aos líderes nos próximos dias.
A proposta, que tramita em regime de urgência desde setembro, enfrenta uma série de obstáculos e um nítido "perda de fôlego" nos corredores de Brasília.
Os motivos do impasse
Deputados ouvidos pelo Broadcast Político listaram diversos fatores que contribuíram para travar a negociação:
- Falta de consenso sobre o texto: O relator, Paulinho da Força, pretende propor apenas a redução de penas, mas a ala mais radical da oposição, liderada pelo PL, exige uma anistia ampla e irrestrita, que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, já afirmou que não há compromisso com um texto que apenas reduza as penas.
- Atuação de Tarcísio: As críticas diretas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ministro Alexandre de Moraes (STF) em um ato em setembro teriam, na visão de líderes, minado sua posição de mediador e enfraquecido a pauta.
- Insegurança sobre o Senado: Há um receio entre os deputados de que o projeto, mesmo que aprovado na Câmara, seja derrotado no Senado, gerando um desgaste político desnecessário.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), evitou comentar o assunto nesta terça-feira, limitando-se a dizer que "a pauta já foi divulgada", sem prever uma reunião de líderes para tratar da anistia.
O cenário atual é de um impasse complexo, com o relator espremido entre a pressão da oposição radical, a cautela do Centrão e a resistência do governo a uma anistia que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro.
(Com informações do Estadão Conteúdo).