Política | Notícia

Morre em São Paulo Manoel Aroucha Filho, empresário e ex-deputado estadual

Deputado estadual por três legislaturas, ele foi primeiro secretário da Alepe no Governo Marco Maciel. O corpo está em translado para o Recife

Por Blog Dellas Publicado em 12/10/2025 às 13:14
Casado com Lúcia Aroucha, Manoel deixa três filhas, Patrícia, Erika e Claudia
Casado com Lúcia Aroucha, Manoel deixa três filhas, Patrícia, Erika e Claudia - DIVULGAÇÃO

O ex-deputado estadual Manoel Aroucha Filho faleceu, em São Paulo, no sábado (11), após uma parada cardíaca. Ele estava no Hospital Sírio Libanês, onde permaneceu quatro meses internado.  

Deputado estadual por três legislaturas (de 1974 a 1986), foi primeiro secretário da Assembleia Legislativa no Governo Marco Maciel. Seu corpo está sendo transladado para o Recife.

O velório será, nesta segunda-feira (13), no prédio da Assembleia. O sepultamento será no jazigo da família, no Hospital Santo Amaro, área central do Recife. 

Casado com Lúcia Aroucha, ele deixa três filhas, Patrícia, Erika e Claudia.

