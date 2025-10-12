Morre em São Paulo Manoel Aroucha Filho, empresário e ex-deputado estadual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado estadual por três legislaturas, ele foi primeiro secretário da Alepe no Governo Marco Maciel. O corpo está em translado para o Recife

O ex-deputado estadual Manoel Aroucha Filho faleceu, em São Paulo, no sábado (11), após uma parada cardíaca. Ele estava no Hospital Sírio Libanês, onde permaneceu quatro meses internado.

Deputado estadual por três legislaturas (de 1974 a 1986), foi primeiro secretário da Assembleia Legislativa no Governo Marco Maciel. Seu corpo está sendo transladado para o Recife.

O velório será, nesta segunda-feira (13), no prédio da Assembleia. O sepultamento será no jazigo da família, no Hospital Santo Amaro, área central do Recife.

Casado com Lúcia Aroucha, ele deixa três filhas, Patrícia, Erika e Claudia.