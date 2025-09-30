Pernambuco não vai mais perder deputados em 2026; STF adia redistribuição de vagas
Decisão do ministro Luiz Fux, referendada pela maioria da Corte, mantém a atual bancada de 25 deputados federais e 49 estaduais para 2026
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco não terá sua bancada de deputados federais e estaduais reduzida nas eleições de 2026. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para 2030 a readequação do número de vagas na Câmara dos Deputados, que seria baseada no Censo de 2022 e resultaria na perda de um deputado federal e, consequentemente, um estadual para o estado.
A decisão foi tomada em caráter liminar pelo ministro Luiz Fux na última segunda-feira (29) e, nesta terça-feira (30), já obteve a confirmação da maioria dos ministros no Plenário Virtual do STF, tornando-a efetiva.
Com isso, Pernambuco manterá sua atual representação com 25 deputados federais e 49 deputados estaduais para a legislatura que se inicia em 2027.
Entenda a decisão do STF
O debate sobre a redistribuição de cadeiras se arrastava desde 2023, após uma ordem do próprio STF para que o Congresso Nacional atualizasse a representação dos estados com base nos novos dados populacionais. A projeção inicial indicava que Pernambuco, por ter tido um crescimento populacional menor que outros estados, perderia representatividade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O ministro Luiz Fux argumentou em sua decisão que não haveria mais tempo hábil para fazer a readequação e cumprir o calendário eleitoral de 2026, que exige que as regras do pleito estejam definidas com um ano de antecedência.
A ação no STF foi um pedido do próprio presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), que buscou garantir a segurança jurídica das próximas eleições.
Veto de Lula foi fator chave
Fux também considerou que o processo legislativo sobre o tema ainda não foi concluído. Em junho, o Congresso chegou a aprovar uma lei que aumentava o número total de deputados de 513 para 531, justamente para evitar que estados perdessem vagas. No entanto, o presidente Lula vetou integralmente a proposta.
Como o Congresso ainda não analisou o veto presidencial, o ministro entendeu que a matéria não está finalizada, o que impede a aplicação de qualquer mudança para 2026. A decisão do STF, portanto, congela a atual configuração da Câmara em 513 deputados para as próximas eleições.
(Com informações de Agência Brasil).