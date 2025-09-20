Pentágono impõe novas restrições a jornalistas e exige aprovação prévia de informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medida também restringe a circulação da imprensa dentro da sede, designando grandes áreas como proibidas para circulação sem escolta

Clique aqui e escute a matéria

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a exigir que os cerca de 90 jornalistas credenciados para cobrir a agência obtenham aprovação prévia para publicar qualquer informação relacionada ao Pentágono, confidencial ou não, sob risco de perder o acesso ao prédio.

A medida, comunicada na sexta-feira à noite por meio de um memorando de 17 páginas, também restringe a circulação da imprensa dentro da sede, designando grandes áreas como proibidas para circulação sem escolta, segundo informou O Globo.

O novo regulamento reflete mais um capítulo da tensão entre o governo do presidente Donald Trump e a imprensa tradicional, alvo constante de críticas do mandatário por considerar suas coberturas desfavoráveis.

No documento, o Departamento de Defesa afirma que "continua comprometido com a transparência para promover a responsabilização e a confiança pública". Entretanto, estabelece que informações do Pentágono "devem ser aprovadas para divulgação pública por um funcionário autorizado, antes de sua publicação, mesmo que não sejam confidenciais".

Além disso, os jornalistas devem reconhecer por escrito que o uso de informações não autorizadas será motivo para "suspensão imediata" do acesso ao Pentágono. A norma define como proibidas tanto informações confidenciais quanto "informações não confidenciais controladas", categoria ampla que abrange materiais cujo vazamento poderia representar risco à segurança nacional.

Não está claro se a restrição se aplicaria também à solicitação de informações à equipe do Departamento de Defesa ou à confirmação de dados obtidos por outras fontes.

O Clube Nacional de Imprensa de Washington classificou a política como "um ataque direto ao jornalismo independente" e pediu sua revogação imediata. Mike Balsamo, presidente da entidade, afirmou: "Se as notícias sobre nossas Forças Armadas devem ser aprovadas primeiro pelo governo, o público não recebe mais informações independentes. Receberá apenas o que os funcionários [do Pentágono] querem que vejam. Isso deveria alarmar todos os americanos."

A circulação da mídia dentro do Pentágono também será limitada. Grandes áreas do prédio passam a ser proibidas para jornalistas sem escolta. Até então, repórteres credenciados já tinham acesso a boa parte dos corredores e escritórios sem acompanhamento. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, defendeu a medida: "A imprensa não pode mais circular pelos corredores de uma instalação segura. Use sua credencial e cumpra as regras, ou vá para casa", escreveu no X.

Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, disse que as novas diretrizes "reafirmam padrões que estão em conformidade com todas as outras bases militares do país" e constituem "diretrizes básicas e de bom senso para proteger informações confidenciais e a segurança nacional".

Seth Stern, diretor de advocacia da Freedom of the Press Foundation, alerta que a política configura restrição prévia à publicação, considerada a mais grave violação da Primeira Emenda da Constituição americana. Segundo ele, "o governo não pode proibir jornalistas de divulgar informações públicas simplesmente alegando que se trata de um segredo ou ameaça à segurança nacional".

Tensão crescente entre governo Trump e imprensa

A nova ordem é parte de uma série de ações do governo Trump para limitar a cobertura da mídia sobre o governo federal. A Casa Branca tem restringido o acesso de veículos de comunicação que considera desfavoráveis, e o presidente processou organizações como Wall Street Journal e New York Times por causa de suas reportagens.

A relação conturbada do Pentágono com jornalistas reflete essa postura mais ampla. Recentemente, após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o chefe da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, ameaçou emissoras de televisão com "multas ou revogação de licença" caso continuassem a transmitir o programa noturno de Jimmy Kimmel na ABC, ilustrando a crescente tensão entre governo, imprensa e regulação federal.