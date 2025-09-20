fechar
Mundo | Notícia

Trump cria o 'Gold Card', um visto de residência de cerca de R$ 5,3 milhões

Desde o primeiro mandato, o presidente republicano demonstrou a intenção de limitar as permissões de trabalho para priorizar a mão de obra americana

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2025 às 12:47
Programa de resid&ecirc;ncia criado por Trump custar&aacute; US$ 1 milh&atilde;o para cidad&atilde;os e US$ 2 milh&otilde;es caso seja patrocinado por uma empresa
Programa de residência criado por Trump custará US$ 1 milhão para cidadãos e US$ 2 milhões caso seja patrocinado por uma empresa - MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (19) um decreto que cria o programa de residência "Gold Card" que custará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,32 milhões) para cidadãos, e US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões) caso seja patrocinado por uma empresa.

O presidente republicano anunciou também que as companhias que desejam contratar trabalhadores estrangeiros muito qualificados com o visto H-1B, como no setor de alta tecnologia, deverão desembolsar US$ 100 mil (cerca de R$ 532 mil) a cada ano, em vez dos 1 mil dólares atuais (cerca de R$ 5.320).

"Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido", afirmou Donald Trump.

Os vistos H-1B têm duração determinada de três anos inicialmente, podendo ser prorrogados por até seis, para estrangeiros patrocinados por um empregador. Desde o seu primeiro mandato, Trump vinha demostrando a intenção de limitar essas permissões de trabalho para priorizar a mão de obra americana.

O número de pedidos de visto H1-B aumentou significativamente nos últimos anos e chegou a um pico de aprovação em 2022, durante a presidência do democrata Joe Biden.

Em contrapartida, o pico de rejeição foi registrado em 2018, durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Os Estados Unidos aprovaram aproximadamente 400 mil vistos H1-B em 2024, dos quais dois terços foram renovações. Somente a Índia representa cerca de três quartos dos beneficiários.

Leia também

Trump adiciona taxa de US$ 100.000 para visto H-1B e lança 'Gold Card' a partir de US$ 1 milhão
ESTADOS UNIDOS

Trump adiciona taxa de US$ 100.000 para visto H-1B e lança 'Gold Card' a partir de US$ 1 milhão
Trump e Xi destacam avanços em comércio, TikTok e fentanil após ligação 'produtiva'
RELAÇÃO

Trump e Xi destacam avanços em comércio, TikTok e fentanil após ligação 'produtiva'

Compartilhe

Tags