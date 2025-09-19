Trump e Xi destacam avanços em comércio, TikTok e fentanil após ligação 'produtiva'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O republicano Donald Trump também revelou que deve visitar a China no início de 2026 e que Xi deve ir aos EUA em um "momento apropriado"

Em meio a sinais de aproximação entre Washington e Pequim, os presidentes Donald Trump, dos EUA, e Xi Jinping, da China, mantiveram uma conversa por telefone descrita por ambos como construtiva. Trump afirmou na Truth Social que a ligação foi "muito produtiva" com Xi, na qual houve avanços em temas como comércio, combate ao fentanil, a guerra na Ucrânia e o acordo do TikTok.

Trump disse ainda que ambos concordaram em se encontrar na Cúpula da APEC, que acontece em 31 de outubro e 1º de novembro na Coreia do Sul.

VISITA À CHINA

O republicano também revelou que deve visitar a China no início de 2026 e que Xi deve ir aos EUA em um "momento apropriado". "Voltaremos a falar por telefone", destacou, agradecendo a aprovação chinesa ao acordo do TikTok, mas sem entrar em detalhes.

Sobre isso, a CNBC destacou que um funcionário da Casa Branca confirmou que houve progresso significativo, mas que ainda há trabalho a ser feito.

Segundo a Xinhua, Xi frisou que as relações bilaterais são de "suma importância" e benéficas para todo o mundo se houver "respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de ganhos compartilhados".

Ele pediu que Washington evite medidas unilaterais de restrição comercial e reiterou que a posição chinesa sobre o TikTok é de apoio a soluções de mercado em conformidade com as leis e regulamentos chineses.

"DIRETRIZES ESTRATÉGICAS"

A agência de notícias chinesa também pontuou que a conversa entre Trump e Xi serviu para oferecer "diretrizes estratégicas para a estabilidade e o desenvolvimento das relações bilaterais"

Xi lembrou que China e EUA "foram aliados que lutaram lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial" e que é preciso "valorizar a paz e construir o futuro" com base na memória histórica.

Trump ainda afirmou que, segundo o veículo, a cerimônia chinesa em memória da vitória na guerra foi "muito impressionante" e classificou a relação com Pequim como "a mais importante relação bilateral do mundo".

Segundo ele, a cooperação pode trazer "ações favoráveis à paz e à estabilidade globais", diz a Xinhua.