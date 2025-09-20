fechar
Política | Notícia

Dono da Havan transferiu R$ 5 mil para Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Segundo o documento, quantia recebida integra estratégia mais ampla de arrecadação organizada em site registrado em nome da própria deputada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2025 às 12:35
De acordo com PF, Luciano Hang foi o maior financiador da deputada federal Carla Zambelli durante per&iacute;odo em que ela esteve foragida
De acordo com PF, Luciano Hang foi o maior financiador da deputada federal Carla Zambelli durante período em que ela esteve foragida - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, foi o maior financiador da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante o período em que ela esteve foragida da Justiça brasileira, entre os meses de maio e junho deste ano, de acordo com a Polícia Federal (PF). Ele teria transferido R$ 5 mil, segundo a apuração da PF.

O relatório foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e detalha as transferências financeiras recebidas por Zambelli no período em que ela estava fazendo uma vaquinha virtual.

O documento aponta, ainda, que, antes de ser presa, a deputada já era alvo de inquérito criminal instaurado por ordem de Moraes, no âmbito da ação penal 2.428/DF. De acordo com a decisão, Zambelli teria tentado obstruir investigações em andamento e, após deixar o Brasil, passou a divulgar mensagens públicas com críticas ao Judiciário.

Em uma das declarações citadas no inquérito, afirmou que voltaria a ser "a Carla que era antes das amarras que essa ditadura impôs", em referência ao STF e às decisões judiciais contra ela.

A PF também analisou os valores arrecadados por meio de uma vaquinha virtual aberta para ajudar a deputada e passou a monitorar as transações de R$ 500 ou mais. Entre 8 e 24 de maio deste ano, Zambelli transferiu R$ 339 mil de sua conta no Banco Itaú Unibanco para outra conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal. Apenas após o início do pedido público de doações, o total transferido entre contas em seu nome somou R$ 336 mil.

Principais doadores identificados pela PF:

- Luciano Hang, em 20/05/2025 - empresário e cofundador da rede de lojas Havan.

- LCG Paschoalino Ltda., em 27/05/2025 - empresa registrada em 2017 sob o nome fantasia LCG Transportes, tendo como sócios Leonardo Contin Guimarães Paschoalino e Luciana Rodrigues Coelho.

- Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro, em 03/06/2025 - empresário, artista plástico, colecionador de obras de arte e fundador e ex-presidente do FAMA Museu.

Outras doações relevantes:

- Karina Zupelli Roriz dos Santos, em 20/05/2025 - R$ 3.187,62. Ela é secretária parlamentar no gabinete de Zambelli.

- Antônio Aginaldo de Oliveira, em 19/05/2025 - R$ 2.000,00. É marido da deputada.

- Cristiane de Brum Nunes Marin, em 19/05/2025 - R$ 2.000,00.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo o documento, a quantia recebida integra uma estratégia mais ampla de arrecadação organizada no site carlazambelli.com.br, domínio registrado em nome da própria deputada. A página promovia a campanha #JuntosComZambelli, com instruções para depósitos em conta e transferências instantâneas.

O relatório também aponta que familiares da parlamentar, como a mãe, Rita Zambelli, reforçaram a divulgação dos canais de arrecadação em redes sociais como Gettr e Substack. Nessas plataformas, foram encontradas mensagens bilíngues (português, inglês e italiano) com pedidos de apoio e críticas ao ministro Moraes, além de convocações para manifestações contra o STF.

Leia também

PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção
OPERAÇÃO

PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Justiça

CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"

Compartilhe

Tags