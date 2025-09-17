fechar
Política | Notícia

Motta decide pautar urgência da anistia por "pacificação" do Brasil: "O país precisa andar"

Presidente da Câmara afirmou, nesta quarta-feira (17), que vai pautar projeto; Em caso de aprovação da urgência, nomeará novo relator para o texto

Por Pedro Beija Publicado em 17/09/2025 às 20:30 | Atualizado em 17/09/2025 às 20:32
Hugo Motta (Republicanos)
Hugo Motta (Republicanos) - Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em publicação no X, que vai pautar a votação da urgência do projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023

Motta justificou a medida com uma necessidade de "pacificação" no Brasil, indicando que, na Câmara, existem "visões distintas e interesses divergentes" em torno do tema e que o Plenário decidirá. 

"O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O país precisa andar. Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir", disse.

O projeto de lei, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), estava na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Em caso de aprovação, o texto não precisa passar pelas comissões e vai direto para plenário.

"Vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema. Se for aprovada, um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa", afirmou em uma rede social.

Matéria em atualização

