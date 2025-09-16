fechar
Política | Notícia

Bolsonaro é levado para hospital em Brasília após passar mal

A informação foi confirmada por Flávio Bolsonaro. O ex-presidente estaria sofrendo com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa

Por Túlio Feitosa Publicado em 16/09/2025 às 16:34 | Atualizado em 16/09/2025 às 16:55
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após ter passado mal na tarde desta terça-feira (16).

Segundo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do político, o ex-presidente estaria sofrendo com uma crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Ainda de acordo com o senador, Jair Bolsonaro foi "acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência". O aviso foi feito em uma publicação na rede social de Flávio.

Cumprindo prisão domiciliar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permite a saída do ex-presidente para o hospital em caso de emergência, mas determinação exige a comprovação do motivo médico da saída em até 24h.

Já é a segunda vez que Jair Bolsonaro é levado para o hospital nesta semana. No último domingo (14), o ex-presidente realzou um procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele.

"O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exerése marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", relatou o boletim do hospital DF Star.

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, na última quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Bolsonaro, de 70 anos, foi sentenciado por liderar um plano de ruptura institucional com o objetivo de se manter no poder após a derrota na eleição presidencial de 2022. Além dele, outros sete réus, incluindo militares de alta patente, foram condenados na ação penal.

