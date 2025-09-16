Bolsonaro é levado para hospital em Brasília após passar mal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A informação foi confirmada por Flávio Bolsonaro. O ex-presidente estaria sofrendo com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa

Clique aqui e escute a matéria

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após ter passado mal na tarde desta terça-feira (16).

Segundo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do político, o ex-presidente estaria sofrendo com uma crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Ainda de acordo com o senador, Jair Bolsonaro foi "acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência". O aviso foi feito em uma publicação na rede social de Flávio.

Cumprindo prisão domiciliar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permite a saída do ex-presidente para o hospital em caso de emergência, mas determinação exige a comprovação do motivo médico da saída em até 24h.

Já é a segunda vez que Jair Bolsonaro é levado para o hospital nesta semana. No último domingo (14), o ex-presidente realzou um procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele.

"O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exerése marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", relatou o boletim do hospital DF Star.

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, na última quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Bolsonaro, de 70 anos, foi sentenciado por liderar um plano de ruptura institucional com o objetivo de se manter no poder após a derrota na eleição presidencial de 2022. Além dele, outros sete réus, incluindo militares de alta patente, foram condenados na ação penal.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />