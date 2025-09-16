Bolsonaro é levado para hospital em Brasília após passar mal
A informação foi confirmada por Flávio Bolsonaro. O ex-presidente estaria sofrendo com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa
Clique aqui e escute a matéria
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após ter passado mal na tarde desta terça-feira (16).
Segundo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do político, o ex-presidente estaria sofrendo com uma crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.
Ainda de acordo com o senador, Jair Bolsonaro foi "acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência". O aviso foi feito em uma publicação na rede social de Flávio.
Cumprindo prisão domiciliar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permite a saída do ex-presidente para o hospital em caso de emergência, mas determinação exige a comprovação do motivo médico da saída em até 24h.
Já é a segunda vez que Jair Bolsonaro é levado para o hospital nesta semana. No último domingo (14), o ex-presidente realzou um procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele.
"O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exerése marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", relatou o boletim do hospital DF Star.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Condenação
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, na última quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.
Bolsonaro, de 70 anos, foi sentenciado por liderar um plano de ruptura institucional com o objetivo de se manter no poder após a derrota na eleição presidencial de 2022. Além dele, outros sete réus, incluindo militares de alta patente, foram condenados na ação penal.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />