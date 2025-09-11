fechar
Política | Notícia

Trump fala sobre resultado do julgamento de Bolsonaro no STF

Por 4 votos a 1, os ministros consideraram Bolsonaro culpado em todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/09/2025 às 20:34 | Atualizado em 11/09/2025 às 21:26
Segundo Trump, Bolsonaro &eacute; um bom homem
Segundo Trump, Bolsonaro é um bom homem - Evan Vucci/AP

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Donald Trump classificou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro como 'terrível' e afirmou estar 'muito descontente' com o resultado do julgamento. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou ao seu aliado pena de 27 anos e três meses em regime inicial fechado por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

"Estou muito descontente com isso... Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil", afirmou Trump, a jornalistas, na Casa Branca, mais cedo. Ele embarcou para Nova York para assistir a um jogo de beisebol

Trump disse ainda que ficou surpreso com o resultado do julgamento de Bolsonaro, e o comparou com a situação que ele próprio viveu. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", afirmou o republicano.

MARCO RUBIO FALA NOVAS AÇÕES DOS EUA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas", fazendo referência à condenação de Jari Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio na rede X.

RESPOSTA DO ITAMARATY

O Palácio Itamaraty se manifestou nesta quinta-feira sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e rebateu uma ameaça feita, mais cedo, pelo secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio (foto, à direita). O norte-americano chamou o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) de caças as bruxas e sinalizou novas sanções contra o Brasil.

"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", respondeu o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota postada nas redes sociais.

"Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", prosseguiu o ministério liderado pelo embaixador Mauro Vieira

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CONDENAÇÃO DE BOLSONARO

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes relacionados à trama golpista.

Por 4 votos a 1, os ministros consideraram Bolsonaro culpado em todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

  • Quem são os condenados pelo STF
    Jair Bolsonaro, ex-presidente da República - pena de 27 anos e 3 meses;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha - pena de 24 anos;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal - pena de 24 anos;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
    Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
    Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022 - pena de 26 anos;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência - pena de 2 anos.
  • O deputado federal Alexandre Ramagem foi condenado apenas por três dos cinco crimes — organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado — após parte das acusações ter sido suspensa.

STF garante liberdade a Mauro Cid por delação premiada

A Primeira Turma também decidiu conceder liberdade a Mauro Cid, delator da trama. Condenado a 2 anos de prisão, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro poderá cumprir a pena em regime aberto.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a colaboração do ex-auxiliar foi efetiva e deve ser valorizada. A proposta foi acompanhada pelos demais ministros.

 

Leia também

Ives Gandra da Silva Martin: Caminho alternativo para negociar o Tarifaço
Opinião

Ives Gandra da Silva Martin: Caminho alternativo para negociar o Tarifaço
STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa
Julgamento

STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa

Compartilhe

Tags