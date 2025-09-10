fechar
Política | Notícia

Fux vota pela absolvição de ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela acusação, o general foi acusado de endossar críticas ao sistema eleitoral

Por Agência Brasil Publicado em 10/09/2025 às 22:39
Paulo S&eacute;rgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa - ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela absolvição do ex-ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira, um dos réus do núcleo crucial da trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

O voto envolve a absolvição do general dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A pena poderia chegar a 30 anos de prisão.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela acusação, o general foi acusado de endossar críticas ao sistema eleitoral, instigar a tentativa de golpe e de apresentar uma versão do decreto golpista para pedir apoio aos comandantes das Forças Armadas.

No entendimento de Fux, não há provas de que o ex-ministro tenha participado de uma organização criminosa.

"O cotejo das acusações, com as provas acostadas nos autos, impõe a conclusão de que o réu Paulo Sergio não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa", afirmou.

Sobre a acusação de golpe de Estado em função da apresentação do decreto golpista, o ministro disse que a lei não prevê a punição de atos preparatórios com intensões golpistas.

"A denúncia não imputou a conduta de ter efetivamente convocado as Forças Armadas para permanecer de prontidão, de modo a prestar auxílio ao eventual golpe de Estado", completou.

 
 

Leia também

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa
JULGAMENTO

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro
Justiça

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro

Compartilhe

Tags