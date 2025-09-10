fechar
Política | Notícia

Ex-diretor da Abin também é absolvido no voto de Fux

Atualmente, Ramagem é deputado federal. Por estar na função, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo a três

Por Agência Brasil Publicado em 10/09/2025 às 23:04
Alexandre Ramagem
Alexandre Ramagem - VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela absolvição de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Ramagem teria atuado para descredibilizar o sistema eletrônico de votação e de fazer parte de uma organização criminosa para auxiliar Bolsonaro na divulgação de notícias falsas, em 2022.

Conforme a PGR, o deputado também participou da chamada “Abin Paralela”, para obter informações contra opositores de Bolsonaro e ter conhecimento do monitoramento ilegal de ministros do Supremo e de desafetos políticos do ex-presidente.

Apesar das acusações, Fux entendeu que Ramagem não cometeu "ações concretas" ou com "grave ameaça" contra a democracia.

"O fato de documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem confirmarem o alinhamento ideológico entre ele e o presidente [Bolsonaro], não conduz à conclusão de que ele praticou o crime de abolição do Estado Democrático de Direito As pessoas tem suas ideologias", afirmou.

Crimes

Atualmente, Ramagem é deputado federal. Por estar na função, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Pelo voto de Fux, Ramagem deve ser absolvido pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

 

Após o voto sobre Ramagem, a sessão foi suspensa. Foram mais de 13 horas de voto de Fux. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h.

 
 

Leia também

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa
JULGAMENTO

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro
Justiça

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro

Compartilhe

Tags