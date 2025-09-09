fechar
Política | Notícia

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: Fux apresenta voto no STF

Supremo Tribunal Federal retoma, nesta terça-feira (9) análise de Jair Bolsonaro e sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado

Por JC Publicado em 09/09/2025 às 9:40 | Atualizado em 10/09/2025 às 9:16
O ministro Luiz Fux
O ministro Luiz Fux - STF / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados é retomado nesta quarta-feira (10) no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, quem vota é o ministro Luiz Fux, que tem levantado incertezas sobre quais serão as suas escolhas.

Veja o julgamento ao vivo

Como será a sessão desta quarta-feira

O julgamento acontece somente durante a manhã. O voto de Luiz Fux deve detalhar as penas que considera cabíveis em caso de condenação. Na terça-feira (9), votaram os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ambos a favor das condenações. Ainda faltarão votar a Carmén Lúcia e Cristiano Zanin.

São necessários ao menos três votos para definir a condenação ou absolvição. O julgamento deve seguir até a próxima sexta-feira (13) e envolve os militares e ex-ministros acusados de crimes como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado:

  • Generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto;
  • Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier;
  • Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
  • Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres;
  • Ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem;
  • Ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.

