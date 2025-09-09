Julgamento de Bolsonaro ao vivo: Fux apresenta voto no STF
Supremo Tribunal Federal retoma, nesta terça-feira (9) análise de Jair Bolsonaro e sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado
Clique aqui e escute a matéria
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados é retomado nesta quarta-feira (10) no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, quem vota é o ministro Luiz Fux, que tem levantado incertezas sobre quais serão as suas escolhas.
Veja o julgamento ao vivo
Como será a sessão desta quarta-feira
O julgamento acontece somente durante a manhã. O voto de Luiz Fux deve detalhar as penas que considera cabíveis em caso de condenação. Na terça-feira (9), votaram os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ambos a favor das condenações. Ainda faltarão votar a Carmén Lúcia e Cristiano Zanin.
São necessários ao menos três votos para definir a condenação ou absolvição. O julgamento deve seguir até a próxima sexta-feira (13) e envolve os militares e ex-ministros acusados de crimes como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado:
- Generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto;
- Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier;
- Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
- Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres;
- Ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem;
- Ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.