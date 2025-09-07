fechar
Política | Notícia

Gilmar Mendes rebate críticas e diz que País 'não aguenta mais tentativas de golpe'

Apesar de não citar nominalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gilmar Mendes rebateu as declarações feitas por ele

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2025 às 22:34 | Atualizado em 07/09/2025 às 22:38
O ministro Gilmar Mendes
O ministro Gilmar Mendes - CARLOS ALVES MOURA/STF

Clique aqui e escute a matéria

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes rebateu as críticas feitas à Corte por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo (7) e disse que não existe no Brasil "ditadura da toga" nem ministros "agindo como tiranos". O ministro também criticou a possibilidade de anistia aos acusados pela trama golpista e disse que crimes contra a democracia não podem ser alvo de perdão.

"O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam", disse o decano da Corte, em mensagem publicada em sua rede social.

RESPOSTA DE GILMAR MENDES

Apesar de não citar nominalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gilmar Mendes rebateu as declarações feitas por ele na tarde deste domingo dizendo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como (Alexandre de) Moraes".

"No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", afirmou Mendes.

O ministro prosseguiu ainda citando fatos envolvendo a gestão do ex-presidente Bolsonaro, como as mortes na pandemia da covid-19 e os ataques ao sistema eleitoral. "Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país: milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de Poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República", afirmou Gilmar.

 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Forças Armadas vão respeitar veredito do STF sobre golpe, diz Múcio
Trama golpista

Forças Armadas vão respeitar veredito do STF sobre golpe, diz Múcio
Segundo dia de julgamento no STF tem defesas de Bolsonaro e outros réus questionando provas e delação de Cid
SUPREMO

Segundo dia de julgamento no STF tem defesas de Bolsonaro e outros réus questionando provas e delação de Cid

Compartilhe

Tags