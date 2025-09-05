Câmara começa a ouvir na próxima semana testemunhas em processo de cassação de Carla Zambelli

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar o caso e colocar em votação no plenário. São necessários 257 votos para cassação da deputada

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados vai começar a ouvir na próxima semana as testemunhas listadas no processo de cassação da parlamentar Carla Zambelli (PL-SP). Na quarta-feira, 10, estão marcados os depoimentos de Walter Delgatti Neto, o "hacker de Araraquara", às 10h, e de Michel Spiero, assistente técnico da defesa da deputada, às 14h.

Entre as testemunhas que foram apontadas pelos advogados da parlamentar estão o perito judicial Eduardo Tagliaferro e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. O objetivo é reforçar a tese de que Zambelli sofre uma perseguição política.

Tagliaferro é um ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acusou o ministro de adulterar documentos para justificar ações da Polícia Federal (PF). Já Oswaldo Eustáquio é suspeito de ter colaborado e planejado a tentativa de golpe de Estado. Os dois estão fora do Brasil e têm pedidos de extradição apresentados pelo Supremo.

O processo de cassação de Carla Zambelli foi encaminhado à CCJ em junho pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O relator é o deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR).

A comissão vai analisar o caso, e, em seguida, o processo será submetido à votação no plenário da Câmara. São necessários 257 votos para que ela seja destituída de seu cargo.

Em maio, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela contratou Delgatti para o serviço, que também foi condenado e está preso. Além do tempo de reclusão, os ministros determinaram que Carla perdesse o mandato na Câmara.

Carla Zambelli fugiu para a Itália após a condenação do STF. Ela foi presa e está detida no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde enfrenta um processo de extradição. Ela teve a prisão preventiva decretada pelo STF por motivo de fuga.