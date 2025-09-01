No Recife, Kassab sai em defesa de Raquel Lyra sobre polêmica dos empréstimos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vice-governadora Priscila Krause e o deputado Mendonça Filho foram outros que criticaram a oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, saiu em defesa da governadora Raquel Lyra (PSD) ao comentar a polêmica envolvendo a liberação de empréstimos para Pernambuco na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em discurso no Recife nesta segunda-feira (1º), onde participou da inauguração da nova sede do PSD na capital, Kassab afirmou que quem atua contra o interesse público “quebra a cara”.

"Quem aqui em Pernambuco não sabe que, há alguns meses, o governo deixa de contar com mais de R$ 3 bilhões de reais para investir em saneamento, para investir em infraestrutura, para investir em obras públicas. Alguém aqui acha correto?”, questionou.

Destacando a longa trajetória política, em que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro e prefeito de São Paulo, Kassab ressaltou que sempre respeitou adversários quando atuaram em favor do interesse público.

"Na democracia, a oposição é fundamental. Ela que nos fiscaliza, ela que aponta os nossos erros, ela que denuncia. Mas um parlamentar, um membro do Judiciário, um membro do Tribunal de Contas, quando trabalha contra o interesse público, quebra a cara. Ainda mais no dia de hoje, no mundo das redes sociais”, disse.

Kassab também relacionou a polêmica ao crescimento da aprovação do governo Raquel Lyra. “Por que o índice de aprovação do governo da Raquel tá subindo? Quase 60% de aprovação. Trabalho, muito trabalho”, afirmou.

Priscila Krause subiu o tom

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), também fez um longo discurso de ataque a adversários políticos que, segundo ela, tentam deslegitimar a administração estadual.

“Aqueles que tentam atrapalhar, que colocam gosto ruim, que nos julgam todos os dias não pelos nossos atos, mas pelo fato de sermos mulheres, a esses a gente reserva o julgamento da história. Para nós, cabe o julgamento do povo pernambucano. Eles são movidos pelo ódio, pelo despeito. Aqui, nós somos movidas pelo amor", declarou.

A vice-governadora também afirmou que a gestão atual tem enfrentado resistência porque rompeu com práticas que, segundo ela, marcaram o passado político de Pernambuco. “A verdade que nós imprimimos no governo incomoda muito quem só sabe mentir na política. Pernambuco foi vítima de muita mentira nos últimos anos. Agora, quem mentiu muito para esse povo não quer deixar você trabalhar, porque fazer aquilo que eles tiveram a possibilidade de fazer e não fizeram incomoda muito a eles”, afirmou.

Priscila também recordou sua trajetória política como vereadora do Recife e deputada estadual de oposição para atacar os adversários. Ela foi vereadora entre 2005 e 2014, em gestões do PT e do PSB, e deputada entre 2015 e 2022 — também durante administração do PSB.

"Muitas vezes, no exercício dos meus mandatos, eu começava a fiscalizar achando que estava ali tomando conta do dinheiro público para que tivesse aplicação e trouxesse resultados efetivos para a população. Muitas vezes, o que eu me deparava não era só incompetência, mas corrupção dentro da prefeitura, do governo do Estado. Esse tempo acabou em Pernambuco, e a gente está incomodando muita gente que durante muito tempo se aproveitou do povo”, concluiu.

Mendonça também defendeu Raquel

Outro que discursou em defesa de Raquel foi o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil). ele criticou adversários políticos que estariam tentando enfraquecer a gestão com ações na Justiça e em órgãos de controle.

Em discurso durante o ato do PSD, o parlamentar classificou o governo estadual como “sintonizado com a população” e de “transformação social em todos os campos”.

"Isso gerou e tem gerado muito desespero nos nossos adversários. O PSB joga um jogo duro, bruto, fora das quatro linhas, como se diz no jargão do futebol. E a gente vai jogar o jogo sério, responsável, comprometido com o povo”, afirmou.

Gilberto Kassab e Raquel Lyra, inauguram nova sede do PSD - JAILTON JR./JC IMAGEM

Mendonça ressaltou que nunca teve dúvidas sobre apoiar Raquel Lyra e sua gestão. Para ele, a oposição recorre à Justiça porque reconhece a consolidação da força política da governadora.

“Por que é que eles estão acionando a Justiça? Por que é que eles estão indo para os tribunais de contas do Estado? Sempre para jogar obstáculos para o governo da Raquel. É porque eles percebem que a força desse governo se consolida a cada instante”, declarou, reforçando sua lealdade à governadora.

"Eu sou Raquel Futebol Clube, todo mundo sabe disso. Nunca fico pondo dúvida nisso. Eu tenho pavor daquele político que sempre fica em cima do muro, imaginando para onde o vento vai soprar. Política é posição. Sujeito que não tem posição, ele não vale nada”, disse.

Ao final do discurso, o deputado ouviu da vice-governadora uma provocação sobre uma possível migração partidária para o PSD: "Mendonça, se quiser, venha", disse Priscila Krause.



