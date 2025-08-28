Reestruturando o PTB, Vivaldo Barbosa escolhe Harlan Gadelha para coordenar legenda em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Partido extinto em 2023, após fusão com Patriota, está colhendo assinaturas para ser refundado e disputar as eleições de 2026 na esquerda

Clique aqui e escute a matéria

O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ex-deputado Vivaldo Barbosa, esteve no Recife nesta quinta-feira (28) para comandar reuniões que definiram o ex-deputado Harlan Gadelha como novo coordenador da legenda em Pernambuco.

A escolha marca mais um passo nos trabalhos de refundação do partido, extinto em 2023 após a fusão com o Patriota, que deu origem ao atual Partido da Renovação Democrática (PRD).

Segundo Barbosa, o PTB está em fase de coleta de assinaturas para retomar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legislação exige o apoio de 547 mil eleitores em pelo menos nove estados. O dado mais atual aponta que a sigla já conseguiu 420 mil adesões.

“Estamos confiantes de que vamos alcançar a meta. O PTB tem raízes profundas no povo brasileiro. Queremos reavivar o trabalhismo, essa tradição histórica do país”, afirmou Vivaldo Barbosa em entrevista ao Jornal do Commercio.

Após atingir o número total de assinaturas, o partido será autorizado a obter o registro junto ao TSE. Depois disso, será realizada uma convenção nacional, onde será aprovado o estatuto, que já está registrado em cartório, e a eleição do novo diretório e da presidência. Em seguida, virão as convenções estaduais.

Barbosa acrescentou que a meta é chegar a 2026 com o partido regularizado em todos os estados e em condições de disputar as eleições gerais.

"Nossa filosofia é o trabalhismo que une. Um trabalhismo que seja capaz de aproximar o sindicalismo do trabalhador e o empresariado. Vargas era empresário e, ao mesmo tempo, o grande artífice das conquistas sociais. É esse espírito que queremos resgatar”, disse.

O presidente também fez questão de se distanciar do PTB que esteve sob o comando de Roberto Jefferson nos últimos anos, recolocando o partido à esquerda. “Aquela fase foi um desvio da história. Somos inteiramente antagônicos àquela imagem. O que queremos é reconstruir o partido em bases trabalhistas e nacionalistas”, ressaltou.

Leia Também Gilberto Kassab vem ao Recife na próxima segunda para inaugurar nova sede do PSD

A direção nacional também decidiu que a sede do novo PTB será no Rio de Janeiro, e não em Brasília. “É o único partido que terá sede nacional no Rio, e o Rio reflete a diversidade do país. O partido precisa estar perto do povo”, afirmou Barbosa.

Para Vivaldo, o presidente Lula vive um bom momento político. “Pode haver críticas pontuais, mas Lula atravessa uma fase positiva. Hoje se comenta muito no Brasil que ele vem adotando posturas semelhantes às de Getúlio Vargas, fundador do trabalhismo, e de Leonel Brizola. Concordo com essa visão”, analisou.

Ele ressaltou, no entanto, que o cenário político nacional segue frágil. “Não há dúvida de que Lula é a principal liderança do país, o caminho natural da política hoje. Mas, diante da delicadeza do quadro, precisamos refundar o trabalhismo”, completou.

Em relação a Pernambuco, o dirigente reforçou que a condução política ficará a cargo dos quadros locais. “Nossos companheiros aqui terão autonomia para construir as alianças. Pernambuco sempre teve papel fundamental na política brasileira e continuará sendo prioridade para nós”, declarou.

Harlan Gadelha conduzirá PTB em Pernambuco

Vivaldo Barbosa, Harlan Gadelha e Silvio Amorim - Cortesia

Ex-deputado estadual e federal, Harlan Gadelha assume a coordenação do PTB em Pernambuco afirmando que seu papel será mobilizar o interior do estado, enquanto o ex-vereador do Recife, Silvio Amorim — que indicou o nome dele ao cargo —, ficará mais próximo da Região Metropolitana.

"Vou andar por Pernambuco inteiro, conversar com as lideranças locais e estruturar a legenda. O objetivo é complementar o trabalho feito por Silvio aqui na capital”, disse.

O novo coordenador reforçou que o PTB pretende disputar as eleições de 2026 em todos os estados, tanto nas majoritárias quanto nas proporcionais. A expectativa é de concluir a coleta mínima de 547 mil assinaturas até o fim de setembro e dar entrada no pedido de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assim como Vivaldo, Harlan também ressaltou que o partido buscará resgatar o trabalhismo histórico. “Nossa proposta é unir os lados do trabalhador e do patrão. Essa foi sempre a essência do PTB. Queremos um trabalhismo moderno, que dialogue com novas formas de trabalho, como o MEI e os autônomos, sem repetir a imagem que o partido teve nos últimos anos sob Roberto Jefferson”, afirmou.

Ele acrescentou que o PTB deve se distanciar da polarização existente entre a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos, lançando candidaturas próprias ao governo do estado e ao Senado em 2026. “Ainda não definimos os nomes. Nosso objetivo é consolidar essas decisões entre outubro e novembro, após avançarmos na refundação e na coleta de assinaturas em todo o estado”, explicou.

Reforçando Vivaldo, Gadelha também afirmou que o partido se posicionará distante do bolsonarismo. “O sentimento é atuar no canto da esquerda, nem na direita nem no centro. Não queremos ser só mais uma legenda, mas oferecer uma alternativa real de poder”, concluiu.