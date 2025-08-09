Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro da Pesca e Aquicultura enfrenta nova perda familiar em menos de um mês: o pai, André Carlos de Paula, faleceu no último dia 18 de julho

Faleceu na manhã deste sábado (9), no Recife, dona Maria Cândida Moura Alves de Paula, mãe do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD), aos 85 anos. O velório e o sepultamento, reservado a amigos e familiares, será realizado no cemitério Morada da Paz, no município do Paulista, na Região Metropolitana.

Através do perfil oficial da pasta, o Ministério da Pesca e Aquicultura lamentou a morte da mãe do ministro. "Expressamos pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida Moura Alves de Paula, mãe do ministro André de Paula, ocorrido na manhã de sábado. Manifestamos nossa solidariedade ao ministro, seus familiares e amigos, desejando serenidade, força e união neste momento delicado", escreveu.



Mãe do ministro André de Paula, dona Maria Cândida, morre aos 85 anos - Reprodução das redes sociais

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), prestou condolências. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento de dona Maria Cândida de Paula, mãe do ministro e amigo André de Paula e avó da secretária Cacau de Paula. A perda de quem amamos deixa um vazio impossível de explicar, ainda mais quando ocorre menos de um mês após a despedida de seu André Carlos de Paula, patriarca da família. Deixo minha solidariedade e minha oração para que Deus e Nossa Senhora deem força a toda a família De Paula", postou a governadora em suas redes sociais.

No último dia 18 de julho, a família também acabou perdendo o empresário André Carlos Alves de Paula, pai do ministro, aos 88 anos.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), também deixou sua mensagem de pesar. "Que Deus conforte André de Paula, familiares e amigos. Minha solidariedade a todos neste momento tão difícil", postou.