Morre André de Carlos Alves de Paula, pai do ministro André de Paula

O empresário André Carlos Alves de Paula, pai do atual ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula Filho, faleceu na manhã desta sexta-feira (18), aos 88 anos de idade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.



O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) manifestou profundo pesar pela perda, emitindo uma nota de pesar nas redes sociais, que foi repostada pelo próprio ministro.

A nota expressa solidariedade ao ministro, seus familiares e amigos, desejando conforto e acolhimento diante da "dor irreparável".



O velório de André Carlos Alves de Paula será realizado a partir das 15h, na Capela de Santo Amaro.

Uma missa será celebrada às 16h. O sepultamento está marcado para às 17h.

Santa Cruz lamenta morte de André de Paula

O Santa Cruz publicou uma nota lamentando o falecimento do empresário, que era conselheiro benemérito do clube.

"Tricolor apaixonado, esteve sempre presente e atuante na vida do clube, contribuindo com dedicação e compromisso em diversas fases da nossa história. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os que partilham dessa perda. Que descanse em paz", publicou o Santa Cruz.

Confira a nota do MPA na íntegra

"O Ministério da Pesca e Aquicultura manifesta profundo pesar pelo falecimento do pai do ministro André de Paula, o senhor André de Carlos Alves de Paula - ocorrido nesta manhã.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com o ministro, seus familiares e amigos, desejando conforto e acolhimento diante desta dor irreparável.

Ministério da Pesca e Aquicultura

Governo Federal"

Confira a nota da ADEMI-PE na íntegra

"NOTA DE PESAR

A ADEMI-PE recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do Sr. André Carlos Alves de Paula (DePaula Engenharia), presidente da entidade no biênio 1976-1978.

Mais que um líder, André de Paula foi parte da história da nossa associação, vencedor do Troféu ADEMI, e referência no desenvolvimento do setor imobiliário de Pernambuco, sendo também vencedor

Manifestamos nossa sincera gratidão por sua trajetória e legado, e nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor."

