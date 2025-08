Haddad acusa oposição de 'politizar' crise com EUA e agir 'contra os interesses nacionais'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministro acusa oposição de agir "contra os interesses nacionais" e defende que soberania do Pix e da Justiça não podem entrar em debate comercial

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira (4) que a crise comercial com os Estados Unidos foi politizada pela oposição brasileira de uma forma inédita no mundo. Segundo ele, essa movimentação interna contra os "interesses nacionais" foi o que levou o governo de Donald Trump a misturar a pauta de tarifas com exigências políticas.

"Foi politizada de uma forma que nenhum outro país viveu", ressaltou o ministro em entrevista à Band News. "E nós estamos falando de países que não são democráticos, de países que têm governos autoritários. E, nem por isso, as tarifas foram usadas com finalidade política. Aqui, em virtude da oposição ter se mobilizado, [...] mudou de maio para julho a posição dos Estados Unidos", disse Haddad.

O ministro defendeu que o objetivo do governo agora é "despolitizar o debate comercial" e reforçou que há temas que são inegociáveis por se tratarem de soberania nacional.

"O Pix, por exemplo, que nós entendemos que tem que ser mantido sob a responsabilidade do nosso Banco Central, tudo isso são questões de soberania nacional que nada têm a ver com o debate comercial", afirmou.

Haddad também reiterou a independência dos Poderes no Brasil, afirmando que o presidente Lula não pode interferir em assuntos do Judiciário, e que os Estados Unidos precisam "compreender o funcionamento da nossa democracia, que é diferente da de lá".

(Com informações do Estadão Conteúdo).

