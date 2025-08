'Eleição de 2026 será a mais importante da nossa história', diz Humberto Costa em despedida da presidência do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A posse do novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, neste domingo (3), também foi marcada pela despedida do senador pernambucano Humberto Costa, que estava à frente do cargo interinamente há cinco meses.

No evento, realizado em Brasília, Costa fez um balanço das ações de sua gestão, mas focou nas eleições de 2026, reforçando que é preciso manter o projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eleição de 2026 será a mais importante da nossa história."



"A extrema direita continua viva e disposta a tudo para destruir os valores democráticos. O negacionismo ainda circula com força. A mentira e o ódio tentam se impor sobre a verdade e a solidariedade. Temos pela frente uma eleição presidencial decisiva: a eleição das nossas vidas. Será uma batalha entre civilização e barbárie", declarou.

Humberto assumiu o comando do partido após a deputada Gleisi Hoffmann deixar o cargo para ocupar a vaga de ministra das Relações Institucionais. Ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro Edinho Silva assume o posto com a promessa de fortalecer o PT.

"Temos a responsabilidade de construir o partido quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando o projeto", disse.

Presente ao evento, o presidente Lula destacou a importância da bancada no Congresso Nacional e defendeu a importância de eleger nomes ligados ao partido no Senado nas próximas eleições.