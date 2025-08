Departamento de Estado dos EUA critica prisão domiciliar de Bolsonaro e faz acusações contra Moraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (4), o órgão do governo do presidente Donald Trump acusou Moraes de ser um "violador de direitos humanos".

A postagem, divulgada em inglês e português e republicada pela Embaixada dos EUA no Brasil, alega que o ministro usa as instituições brasileiras para "silenciar a oposição e ameaçar a democracia". O texto também defende o direito de defesa de Bolsonaro. "Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar!", diz a publicação.

AMEAÇA A OUTRAS AUTORIDADES

Além da crítica direta, o comunicado do governo norte-americano traz uma ameaça a outras autoridades que apoiem a decisão. "Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas", afirma o post.

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada na mesma data em que a crítica foi publicada.