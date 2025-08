Bolsonaro tem celular apreendido após busca da PF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em mais uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em sua residência em Brasília, na tarde desta segunda-feira (4), e apreendeu seu telefone celular pessoal.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorreu como parte da mesma decisão que, horas antes, havia determinado a prisão domiciliar do ex-presidente.

O motivo da operação

Segundo a decisão de Moraes, tanto a prisão domiciliar quanto a busca e apreensão foram necessárias devido ao descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente e ao risco contínuo de obstrução da Justiça por parte de Bolsonaro.

A apreensão do celular tem como objetivo principal buscar provas de que o ex-presidente teria violado a proibição de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. O aparelho será submetido a perícia pela Polícia Federal.

Escalada da investigação

A operação desta segunda-feira representa uma das fases mais agudas da investigação contra o ex-presidente. A busca em sua residência e a apreensão de seu principal meio de comunicação pessoal são medidas investigativas de alta complexidade e indicam um aprofundamento nas apurações do STF.

As ações ocorrem no âmbito do inquérito que investiga a suposta trama para anular o resultado das eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder.