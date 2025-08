"O orçamento brasileiro é disfuncional", afirma João Campos em debate

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista ao O GLOBO, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, prefeito do Recife discute orçamento federal, anistia e mais

O futuro do Brasil passa pela reestruturação de seu orçamento federal, atualmente classificado como "disfuncional" por gestores públicos de diferentes espectros políticos.

Em um debate promovido por O GLOBO, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), convergiram na análise da grave crise orçamentária, mas propuseram caminhos distintos para a pacificação institucional e fiscal do País.

João Campos defende acordo entre os três poderes

João Campos, com uma visão pragmática e voltada para a gestão, enfatiza que a disfuncionalidade do orçamento brasileiro decorre do "tamanho do que tem de discricionariedade para o parlamento decidir" e do "volume de incentivo fiscal que muitas vezes é mal focalizado".

O prefeito aponta que a relação institucional no Brasil também está "desorganizada". Para ele, a solução exige um "acordo de transição do orçamento brasileiro" que, crucialmente, "inclua os três poderes que sentem na mesa e que faça isso de preferência sem ser na briga, mas que faça isso tendo a compreensão de que tem que ser revisto".

Redução de emendas e custo do Judiciário são prioridades

Campos defende que essa revisão deve implicar a redução de emendas parlamentares e do custo do Poder Judiciário, sublinhando que "não tem como você organizar se cada parte não ceder um pouco".

Posição firme contra anistia aos atos de 8 de janeiro

A discussão sobre o orçamento se entrelaça com o debate sobre a pacificação do país. Nesse ponto, João Campos se posiciona contra a anistia para os eventos de 8 de janeiro, defendendo a punição de quem atentou contra o Estado Democrático de Direito e as instituições.