João Campos analisa impacto do "tarifaço" de Trump em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prefeito do Recife aponta que o aumento das tarifas de exportação de produtos brasileiros para os EUA afeta diversos setores da economia

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito da cidade do Recife, João Campos, através das redes sociais, nesta sexta-feira (18), condenou o "tarifaço", que aplica mais impostos sobre a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos.

Segundo João Campos, que também atua como presidente nacional do PSB, a medida imposta pelo presidente Donad Trump, que taxou em 50% as exportações, é um ato com "claras intenções políticas".

"Nós somos absolutamente contra essa atitude descabida que foi tomada, de uma taxação completamente desmedida com o Brasil", afirma.

Além disso, o prefeito também pontou que a medida é uma maneira de ferir a soberania nacional, afetando diretamente o povo.

"Isso que foi feito é um ato absurdo de tentar se interferir na soberania de um país por uma decisão estritamente política. A decisão, qualquer analista sabe, não é uma decisão técnica, é uma decisão política e que é ruim para todo mundo".

Taxação

A medida, classificada como protecionista, aumenta para 50% as taxas impostas a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, afetando diversos setores da economia nacional, como a metalurgia e a agricultura.

Além disso, com o aumento nas tarifas sobre exportações, é possível que o PIB, Produto Interno Bruto, seja afetado, podendo reduzir 0,16%.

Por fim, João Campos destacou que o tarifaço afeta o Brasil como um todo, da indústria aos pequenos empresários.

"É ruim para o Brasil, é ruim para Pernambuco, é ruim para os trabalhadores, é ruim para quem gera emprego, é ruim para os empresários, para o setor produtivo. Nós somos absolutamente contra".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC