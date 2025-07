Líder do PSB na Câmara, Pedro Campos diz que partido quer manter Alckmin na vice-presidência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Declaração do deputado não tem confirmação do próprio vice. Setores do governo defendem outro destino para Alckmin, como o Senado ou o governo de SP

O líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos, afirmou que o partido trabalha para manter o vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa de reeleição do presidente Lula em 2026.

“Estamos lutando por isso”, disse o parlamentar pernambucano em entrevista ao site Congresso em Foco, sem comentar se esse é também o desejo do próprio Alckmin.

Há setores do governo que defendem outro destino para o vice, como uma candidatura ao Senado ou ao governo de São Paulo, de forma a abrir espaço para uma nova composição no Planalto e fortalecer a representação política no maior colégio eleitoral do país.

Pedro, como se sabe, é irmão do presidente nacional do PSB, o prefeito do Recife, João Campos. Segundo o deputado, a representação em Brasília também está entre os projetos da legenda.

“A prioridade do partido na próxima eleição aumentará o número de representantes no Congresso”, afirmou.

Alinhamento com o governo e pontuais divergências

Desde o início do mandato, Pedro Campos votou 97% das vezes conforme a orientação do governo, segundo o Radar do Congresso, do Congresso em Foco. O índice o coloca entre os parlamentares mais alinhados ao Planalto.

Ele foi um dos três deputados do PSB que votaram para manter o decreto presidencial que elevava a alíquota do IOF, derrubado pela maioria da Câmara — incluindo nove deputados do próprio PSB.

Segundo o parlamentar, esse voto não indica uma ruptura da bancada com o governo, mas reflete uma posição específica sobre a carga tributária. “Essa base foi muito importante para a reforma tributária, o arcabouço fiscal, o Paten, o Acredita, o Mover”, disse, citando programas e marcos econômicos apoiados pelo Congresso.

Pedro Campos também rejeita a ideia de crise entre os Poderes. Para ele, divergências entre Executivo e Legislativo fazem parte do processo democrático. “Tem sido assim no Brasil nos últimos anos”, afirmou.