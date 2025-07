Lula usa redes sociais para inflamar campanha "ricos contra pobres" no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após exibir cartaz que pedia a "taxação dos super ricos" durante evento que celebrou a independência da Bahia nesta quarta-feira (2), o presidente Lula (PT) compartilhou a foto do ato em suas redes sociais, inflamando uma campanha encabeçada pelo PT nas redes. Na imagem, ele aparece ao lado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

"Mais justiça tributária e menos desigualdade. É sobre isso", publicou o presidente em seu perfil no X (antigo Twitter). A postagem foi endossada por membros do governo, como o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e por apoiadores, como o deputado o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

ESTRATÉGIA PETISTA

Lula adotou a oposição entre pobres e ricos como uma estratégia do governo. O partido do presidente iniciou uma campanha que pede aumento de impostos sobre os "BBB", que seriam bilionários, bancos e bets. Para divulgar a ideia, o PT criou um vídeo usando Inteligência Artificial para questionar os impostos que recaem mais ricos.

O plano é se preparar para a corrida presidencial de 2026 e inflamar a visão de "nós contra eles", defendendo que uma pequena parcela privilegiada, os mais ricos, desejam que a carga tributária permaneça como é atualmente.

Lula chegou a afirmar que há uma "rebelião dos mais ricos por causa do PL da isenção do IR" para quem ganha até R$ 5 mil. "Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito aos outros", declarou o petista durante o lançamento do Plano Safra.

MESMA TÁTICA COM O CONGRESSO

As críticas também se estendem à Câmara dos deputados, que derrubou, em 25 de julho, o decreto do governo que impunha aumento ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No X (antigo Twitter), a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) chamou o Congresso de "inimigo do povo" e afirmou que o decreto promovia justiça tributária ao onerar "quem pode e deve pagar mais".

Na última segunda feira, 30 de junho, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a estratégia governista de acusar o Congresso de trair interesses do povo. "Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos", afirmou o deputado por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. "A polarização política no Brasil tem cansado muita gente, e agora querem criar a polarização social", completa.

DEFESA DE HUGO MOTTA

Diante do acirramento das discussões sobre o ajuste fiscal, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, condenaram os ataques contra o presidente da Câmara, Hugo Motta, nas redes sociais.

"O debate, a divergência, a disputa política, fazem parte da democracia. Mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o que repudio", disse Gleisi.



"Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária. O respeito às instituições e às pessoas é essencial na política e na vida", justificou a ministra