Bolsonaro passa mal e cancela todos os compromissos de julho

Ex-presidente tem sofrido com crises de soluços e vômitos constantes; filhos citam sequelas da facada de 2018 e cirurgias recentes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal novamente nesta terça-feira, 1º, e cancelou toda a sua agenda de compromissos para o mês de julho. A orientação médica é de "repouso absoluto". A informação foi confirmada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que compartilhou um comunicado assinado pelo pai.

Com a decisão, ficam suspensas as viagens que o ex-presidente faria a estados como Santa Catarina e Rondônia, além de um evento do PL que ocorreria hoje em Brasília, o qual ele já havia cancelado.

No comunicado, Bolsonaro detalha o motivo do afastamento. "Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", diz o texto. Os sintomas se intensificaram após um possível diagnóstico de pneumonia viral em 21 de junho.

A saúde do ex-presidente tem sido motivo de preocupação e já havia forçado o cancelamento de outros compromissos recentemente. No dia 20 de junho, ele faltou a eventos em Goiânia (GO) após participar de um churrasco.

Mesmo com os sintomas, ele viajou a Belo Horizonte na última quinta-feira (26) para um ato com apoiadores.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), outro filho do ex-presidente, voltou a associar o estado de saúde do pai às sequelas da facada sofrida em 2018.

Em uma rede social, ele escreveu que seu pai "está literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo" e lembrou que ele passou por "uma cirurgia de mais de 10 horas em menos de cerca de 2 meses".

Desde o atentado, Bolsonaro já passou por seis cirurgias. A mais recente ocorreu em abril deste ano, para tratar uma nova obstrução intestinal. O próprio ex-presidente já relatou em outras ocasiões que as consequências do ataque o fazem vomitar várias vezes ao dia.

(Com informações do Estadão Conteúdo)