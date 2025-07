Marcílio Régio é empossado prefeito de Goiana, na Zona da Mata pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Marcílio Régio (PP) foi empossado como prefeito de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, assumindo oficialmente o comando da cidade no lugar do então prefeito interino, Eduardo Batista (Avante). A vice, Lícia Maciel, também assumiu o cargo, em cerimônia realizada em praça pública da cidade nesta segunda-feira (30).

"Um sonho realizado. Agora eu tenho que mostrar um grande trabalho aqui por Goiana. Vou pegar uma situação difícil, mas com pouco tempo a gente organiza a cidade e ela vai crescer", disse o gestor.

Deputados, vereadores e prefeitos estiveram presentes, entre eles o prefeito do Recife, João Campos (PSB). João lembrou que esteve em Goiana na campanha e agora estava de volta para se colocar “à disposição do prefeito (de Goiana) e somar forças para melhorar a vida da população desta cidade polo da região e do Estado".

O ex-prefeito Eduardo Honório agradeceu o apoio da população e desejou boa sorte para o prefeito e equipe. A vice-prefeita, Licia Maciel, pregou união na gestão, tendo o discurso endossado pelo presidente da Câmara, Ramon Aranha, que se colocou à disposição, embora na campanha estivesse "no outro palanque".



A programação teve missa na Matriz e foi encerrada quando Marcílio assinou o termo de posse na sede da prefeitura. O prefeito reafirmou seu “compromisso de trabalhar de forma incansável para melhorar a vida das pessoas".

ELEIÇÃO EM GOIANA

A eleição suplementar de Goiana ocorreu no último mês de maio, após a impugnação do resultado do pleito disputado em outubro de 2024, à época vencido por Eduardo Honório (União Brasil).

Em dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), impugnando a candidatura de Honório por entender que sua reeleição configuraria um terceiro mandato consecutivo.

Quem é Marcílio Régio?

Aos 66 anos, Marcílio Régio é empresário e possui uma trajetória na política de Goiana. Com mais de 30 anos de vida pública, Marcílio já exerceu diversos cargos no cenário municipal.

Entre 2005 e 2008, atuou como vice-prefeito de Goiana, eleito na chapa do então prefeito Beto Gadelha.

Marcílio também foi vereador por três mandatos e chegou à presidência da Câmara Municipal de Goiana. Além disso, integrou o secretariado do município, comandando a Secretaria de Obras.

Na eleição suplementar, contou com o apoio do ex-prefeito Eduardo Honório, do prefeito do Recife João Campos (PSB) e dos senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).